Theo Quyết định, thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục (dự án) được điều chỉnh đến hết năm 2026. Việc lùi tiến độ được lý giải do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc, khiến dự án không thể hoàn thành theo kế hoạch ban đầu.

UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình dân dụng (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm đối với tính chính xác của hồ sơ thẩm định, quá trình quản lý dự án và sử dụng vốn. Đơn vị phải bảo đảm đầu tư tiết kiệm, hiệu quả; lập kế hoạch triển khai chi tiết cho các hạng mục còn lại; phối hợp với các địa phương xử lý dứt điểm các vướng mắc mặt bằng và xây dựng tiến độ thi công cụ thể.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục lùi tiến độ đến hết 2026. Ảnh: Thế Bằng

Hà Nội khẳng định giám đốc ban QLDA chịu trách nhiệm trước UBND và Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra chậm tiến độ do giải phóng mặt bằng, gây kéo dài thời gian thực hiện và làm giảm hiệu quả đầu tư.

Thành phố cũng yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, đẩy nhanh thi công, rút ngắn thời gian bằng giải pháp kỹ thuật phù hợp; đồng thời bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.

Cùng với đó, chủ đầu tư được giao phối hợp với Sở Tài chính cập nhật dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 và kế hoạch hằng năm; rà soát nhu cầu vốn, lập kế hoạch chi tiết để trình UBND thành phố phân bổ nguồn vốn đúng quy định, tránh phát sinh nợ đọng.

Các phường Láng, Ô Chợ Dừa và Giảng Võ được yêu cầu xây dựng tiến độ chi tiết, thực hiện giải phóng mặt bằng dứt điểm trước ngày 15/12/2025; phân công rõ trách nhiệm và triển khai biện pháp quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND các phường nói trên chịu trách nhiệm trước UBND và Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra chậm trễ, đồng thời phải phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trước đó, tháng 7/2025, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, ngay khi hoàn thiện bộ máy chính quyền 2 cấp, các phường mới đã xây dựng kế hoạch phấn đấu trong quý 4/2025 sẽ hoàn thành công tác GPMB trên tuyến đường này.

Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2017 với chiều dài 2,2km.

Mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án là hơn 7.211 tỷ đồng trong đó, chi phí xây dựng 627 tỷ đồng; GPMB hơn 5.818 tỷ đồng và một số chi phí khác từ nguồn ngân sách thành phố.

Tuy nhiên, dự án bị đình trệ do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cục Thống kê Hà Nội từng thống kê, dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là con đường "đắt nhất hành tinh".