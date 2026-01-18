XEM CLIP:



Nút giao Phú Thứ nằm trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, thuộc địa phận phường Hà Nam (tỉnh Ninh Bình). Công trình được khởi công từ tháng 5/2023, khánh thành vào tháng 9/2025; tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương.

Nút giao này được thiết kế là nút giao liên thông 3 tầng, nhằm tăng cường khả năng kết nối và bảo đảm tổ chức giao thông thông suốt giữa các tuyến đường trong khu vực.

Tầng 1 bố trí hầm chui, cho phép tuyến cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình đi qua nút giao.

Hầm có quy mô 6 làn xe, chiều dài hơn 640m, tốc độ thiết kế 120 km/h. Việc bố trí hầm chui cho cao tốc giúp các phương tiện lưu thông không bị gián đoạn, hạn chế xung đột giao thông và giảm nguy cơ ùn tắc.

Tầng 2 có vòng xuyến bán kính 40m, bố trí 4 nhánh ra vào cao tốc, kết nối với tuyến Vành đai 5 - vùng Thủ đô và đường địa phương.

Tầng 3 được quy hoạch cầu vượt của đường Vành đai 5, vượt cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Giai đoạn này tỉnh Ninh Bình chủ yếu dự trữ quỹ đất theo phương án quy hoạch để đầu tư xây dựng ở giai đoạn sau.

Các trạm thu phí tại khu vực nút giao đã hoàn thành xây dựng.

Nút giao Phú Thứ có ý nghĩa quan trọng trong việc từng bước hoàn thiện đồng bộ mạng lưới giao thông quốc gia, góp phần thực hiện quy hoạch vùng Thủ đô và quy hoạch tỉnh Ninh Bình.

Sự hình thành của nút giao này không chỉ tăng cường kết nối liên vùng, mà còn mở ra dư địa phát triển mới, đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc của tỉnh Ninh Bình nói riêng và các tỉnh trong vùng kinh tế Bắc Bộ nói chung.