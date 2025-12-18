Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển có tổng chiều dài khoảng 24,66km, đi qua 5 huyện của tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình); tổng mức đầu tư khoảng 6.400 tỷ đồng.

Tuyến đường có quy mô đường cấp I đồng bằng, vận tốc thiết kế 100km/h, bề rộng nền đường 39m, mặt đường 8 làn xe, giải phóng mặt bằng trên phạm vi toàn tuyến với mặt cắt ngang khoảng 100m. Phần cầu, cống trên tuyến được thiết kế đồng bộ các công trình, đảm bảo phù hợp với quy mô cấp đường.

Ngày 19/12, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức khánh thành đồng loạt 5 công trình trọng điểm trên địa bàn, trong đó có tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển. Hiện, các phương tiện đã có thể lưu thông trên toàn tuyến.

Điểm đầu (trái) khớp nối với dự án tuyến đường trục phía nam TP Nam Định cũ tại xã Nam Cường, Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ (nay là xã Nam Trực và phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình). Điểm cuối (phải) khớp nối với dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định cũ tại nút giao tuyến đường bộ ven biển với QL37B.

Tuyến đường có nhiều điểm giao cắt với các tuyến đường tỉnh. Trong ảnh là nút giao đường Nam Định - Lạc Quần - đường ven biển với ĐT487.

Cầu Lạc Quần là công trình cầu lớn trên tuyến. Cầu được cải tạo từ cầu Lạc Quần cầu cũ thành 3 làn xe, đồng thời xây dựng thêm một cầu mới song song (dài 508,8m, rộng 17m) với 4 làn xe, bắc qua sông Ninh Cơ.

Nút giao tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển với QL21A.

Sau khi hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, tuyến đường được kỳ vọng sẽ chia sẻ lưu lượng giao thông cho tuyến QL21 hiện nay để tránh ùn tắc, giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông.

Đồng thời, tuyến đường cũng giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và hành khách từ các xã ven biển của tỉnh Ninh Bình tới Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng, qua đó, tạo động lực phát triển đột phá về kinh tế - xã hội của tỉnh.