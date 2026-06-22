Chiều 22/6, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ tiếp nhận Vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thành phố quản lý.

Theo các quyết định của Thủ tướng, Vườn quốc gia Ba Vì được chuyển nguyên trạng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND TP Hà Nội quản lý. Đối với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1/7, sau đó thành phố sẽ trực tiếp quản lý đơn vị này.

Các đơn vị thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận Vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh việc chuyển giao không đơn thuần là thay đổi cơ quan chủ quản của hai đơn vị sự nghiệp công lập mà thể hiện sự tin tưởng của Chính phủ khi giao cho Hà Nội quản trị hai tài sản đặc biệt của quốc gia, gồm một tài sản thiên nhiên đặc biệt và một tài sản văn hóa đặc biệt.

Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, quyết định này phản ánh tư duy mới trong quản trị quốc gia, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy vai trò chủ động của chính quyền địa phương trong quản lý các nguồn lực phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với quốc gia và Thủ đô.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu

Phó Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành thành phố kết nối toàn cầu, trung tâm sáng tạo, văn hóa và trí tuệ của khu vực và thế giới, Vườn quốc gia Ba Vì cùng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam không chỉ là những tài sản quý giá của quốc gia mà còn là nguồn lực chiến lược của Thủ đô.

Theo bà, hai thiết chế này góp phần khẳng định Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia mà còn là nơi hội tụ, kết nối và lan tỏa hệ sinh thái đa dạng cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam gắn với chiều sâu văn hiến Thăng Long - Hà Nội.

Theo định hướng, Hà Nội sẽ hình thành không gian phát triển sinh thái - văn hóa - công nghệ cao phía Tây, tạo động lực mới cho tăng trưởng xanh, nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời tạo dựng những giá trị khác biệt và lợi thế cạnh tranh riêng của Thủ đô trong khu vực và quốc tế.

"Việc tiếp nhận hai thiết chế này vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn; đòi hỏi Hà Nội phải bảo tồn tốt hơn, quản trị hiệu quả hơn và phát huy mạnh mẽ hơn những giá trị được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao cho", Phó Thủ tướng nói.

Đánh giá về định hướng phát triển trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội khẩn trương xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2026-2030 và từng năm, bảo đảm phát huy tối đa giá trị của từng thiết chế gắn với Quy hoạch Thủ đô và không gian phát triển phía Tây Hà Nội. Trong đó, bảo tồn phải được xác định là nền tảng và yêu cầu xuyên suốt trong mọi chính sách phát triển đối với Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Phát triển Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành trung tâm giao lưu văn hóa

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết việc tiếp nhận hai thiết chế quốc gia mở ra giai đoạn phát triển mới trong tổng thể định hướng phát triển Thủ đô. Vườn quốc gia Ba Vì giữ vai trò hạt nhân của hành lang xanh, vành đai sinh thái phía Tây Hà Nội; còn Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ trở thành một trung tâm văn hóa có ý nghĩa chiến lược, góp phần khẳng định vai trò của Hà Nội là nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng

Lãnh đạo thành phố cam kết bảo đảm hoạt động của hai đơn vị diễn ra liên tục, ổn định sau khi bàn giao; đồng thời tập trung nguồn lực để bảo tồn hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học tại Ba Vì, phát triển du lịch sinh thái bền vững và nâng cao chất lượng hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo hướng trở thành trung tâm giao lưu văn hóa quốc gia và quốc tế.

Theo quyết định của Thủ tướng, Hà Nội sẽ tiếp nhận nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính và các quyền, nghĩa vụ liên quan của hai đơn vị; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả các giá trị của hai thiết chế đặc biệt này trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.