Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7, Cục Điện ảnh, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 03/C46 (P10) ngày 1/6/2011, Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với bị can số 3050/QĐ-CSKT-P3 và Quyết định phục hồi điều tra bị can số 3051/QĐ-CSKT-P3 ngày 19/6/2026.

Đầu tháng 6/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và quyết định truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị can Phạm Thanh Hải (sinh ngày 16/10/1977, trú tại Tổ dân phố 23, xã Thư Lâm, TP Hà Nội; kế toán viên Cục Điện ảnh; hiện tại, bị can bỏ trốn khỏi nơi cư trú, chưa xác định nơi ở).

Bị can Phạm Thanh Hải. Ảnh: BCA

Để phục vụ yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử và truy bắt, vận động đối tượng truy nã đầu thú, Cục Cảnh sát kinh tế thông báo: Do Phạm Thanh Hải bỏ trốn, không có mặt tại nơi cư trú nên C46 đã ra Quyết định truy nã toàn quốc số 02/C46-P10 ngày 3/6/2011 và Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can số 01/C46(P10) ngày 11/5/2012.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ đối tượng.

Cơ quan điều tra yêu cầu bị can Phạm Thanh Hải tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật theo quy định tại Điều 16 và Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Trong trường hợp đối tượng tiếp tục lẩn trốn, không ra trình diện, cơ quan chức năng coi như đối tượng từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ tiến hành điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định.

Điều tra viên Nguyễn Quang Tuấn với số điện thoại 098.5051166 (Phòng 3/Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; địa chỉ: số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội) sẽ tiếp nhận mọi thông tin cần trao đổi.