Sau khi chia tay, Nguyễn Đức Anh mang dao tìm đến nhà người yêu cũ để trả thù. Không vào được nhà, Đức Anh trèo sang tấn công gia đình hàng xóm khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Hôm nay (6/10), TAND TP Đồng Nai xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, tạm trú phường Hố Nai, TP Đồng Nai) về các tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Đức Anh bị cáo buộc gây ra vụ án mạng rạng sáng 3/9 tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh (TP Đồng Nai), khiến ba mẹ con chị H.T.M. (36 tuổi) tử vong, chồng chị là anh Nguyễn Viết Quang (40 tuổi) bị thương nặng.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh. Ảnh: CACC

Theo cáo trạng, đầu năm 2026, Đức Anh có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (17 tuổi, ngụ xã Bình Minh). Sau khi bị P.A. chủ động chia tay vào tháng 7, Đức Anh nảy sinh ý định tìm bạn gái cũ để trả thù.

Tối 2/9, sau cuộc nhậu với nhóm bạn, Đức Anh nhờ bạn chở đến khu vực nhà bạn gái cũ, nhưng nói dối là đi đòi nợ. Khi đến nơi, Đức Anh nhiều lần quan sát căn nhà và tìm cách tiếp cận. Nhận thấy Đức Anh có biểu hiện bất thường, người bạn đi cùng can ngăn và chở về nhà.

Rạng sáng 3/9, Đức Anh tiếp tục mang theo dao, một mình quay lại khu vực nhà P.A. với ý định tìm bạn gái cũ để trả thù. Tại đây, Đức Anh trèo lên mái, tìm cách cạy ô cửa giếng trời để đột nhập vào căn nhà.

Dựng lại hiện trường Nguyễn Đức Anh tìm cách trèo vào nhà bạn gái cũ. Ảnh: CACC

Nghe thấy tiếng động, bố của P.A. bật điện kiểm tra. Đức Anh bị phát hiện nhưng vẫn tiếp tục tìm cách vào nhà và có lời đe dọa. Sau đó, gia đình P.A. chốt cửa và trình báo cơ quan công an.

Triệu tập cha con bạn gái cũ đến phiên tòa

Không thể đột nhập vào nhà bạn gái cũ, Đức Anh chuyển sang căn nhà liền kề, là nơi anh Quang cùng vợ và hai con sinh sống. Theo cơ quan tố tụng, Đức Anh không có mâu thuẫn hay quen biết gia đình anh Quang.

Lực lượng chức năng thực nghiệm lại hiện trường vụ án. Ảnh: CACC

Đức Anh trèo qua mái nhà anh Quang, mở cửa tầng 2 đi vào nhà, theo hướng cầu thang đi xuống tầng trệt. Khi anh Quang thức giấc, phát hiện có người đột nhập và la lớn “Ai vậy?”, Đức Anh liền cầm dao truy sát anh khắp nhà.

Sau đó, anh Quang chống trả và chạy ra ngoài kêu cứu nhưng tiếp tục bị Đức Anh đuổi theo. Nạn nhân bị thương nặng và gục xuống.

Sau khi tấn công anh Quang, Đức Anh quay trở lại căn nhà rồi đi vào phòng ngủ, nơi chị H.T.M. cùng hai con nhỏ đang ở bên trong. Đức Anh tiếp tục dùng dao tấn công khiến ba mẹ con chị tử vong.

Anh Quang bị thương và được đưa đi cấp cứu. Theo hồ sơ vụ án, anh bị tổng cộng 31 vết thương, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 76%.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Bình Minh nhanh chóng đến hiện trường. Đức Anh sau đó bị khống chế và bắt giữ. Tại cơ quan công an, Đức Anh khai nhận hành vi phạm tội.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: CACC

Ngày 4/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh để điều tra về hành vi Giết người. Quá trình điều tra, bị can tiếp tục bị xử lý về hành vi Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT ban hành kết luận điều tra vụ án, đồng thời chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Đức Anh.

Ngày 18/9, VKSND TP Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng, ra quyết định truy tố đối với Nguyễn Đức Anh về các tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 24/9, TAND TP Đồng Nai có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

Phiên tòa do thẩm phán Võ Thị Thanh Phượng làm chủ tọa. Đại diện VKSND TP Đồng Nai là ông Nguyễn Hoàng Phong.

Tòa triệu tập 4 người tham gia phiên xét xử với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Trong đó có Đ.T.P.A.; ông Đ.V.R. (SN 1985, cha ruột của P.A.) được triệu tập với tư cách người làm chứng trong vụ án.