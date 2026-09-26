Phiên tòa dự kiến được mở vào sáng 6/10, do thẩm phán Võ Thị Thanh Phượng làm chủ tọa.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Đức Anh bị truy tố về các tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo có một luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Đồng Nai tham gia bào chữa.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định có 4 bị hại. Trong đó, ông N.V.Q. (SN 1986) bị thương tật 76%; vợ và hai con của ông Q. là chị H.T.M. (SN 1990), cháu N.T.H. (SN 2015) và cháu N.N.H. (SN 2005) đã tử vong. Tòa mời ông Q. có mặt và đại diện cho các bị hại.

Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại là hai luật sư thuộc Chi hội Luật sư – Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, gồm luật sư Đỗ Ngọc Thanh và luật sư Đậu Thị Quyên.

Đến nay, cơ quan tố tụng đã làm rõ hành vi, diễn biến phạm tội của Nguyễn Đức Anh. Ảnh: CACC

Toàn triệu tập 4 người tham gia phiên xét xử với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Trong đó có Đ.T.P.A. (SN 2009, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng NaI), là người từng có quan hệ tình cảm với bị cáo Nguyễn Đức Anh. Ông Đ.V.R. (SN 1985, cha ruột của P.A.) được triệu tập với tư cách người làm chứng trong vụ án.

Theo cáo trạng truy tố, Đức Anh và Đ.T.P.A. có quan hệ tình cảm. Gần đây, P.A. chủ động nói lời chia tay nên Đức Anh tìm mọi cách níu kéo.

Trước khi gây ra vụ thảm án khoảng 5 ngày, Đức Anh có một lần mang hung khí tìm đến tận nhà, ép P.A. lên xe để chở ra khu rừng tràm thuộc phường Trị An để ra tay sát hại. Khi P.A. van xin, nói cho cả hai thêm thời gian để hàn gắn, Đức Anh tạm buông tha.

Tuy nhiên, sau đó P.A. vẫn cương quyết chia tay và im lặng nên Đức Anh quyết định trả thù tình.

Vụ án mạng xảy ra rạng sáng 3/9 tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong. Ảnh: Hoàng Anh

Sau chầu nhậu cùng bạn bè tối 2/9, Đức Anh nhờ bạn chở về phòng trọ lấy hung khí rồi chở đến nhà của P.A. nhưng nói dối là đi đòi nợ. Thấy ông Đ.V.R. (cha của P.A.) vừa đi làm về, Đức Anh định “xử” nhưng người bạn can ngăn rồi chở về phòng trọ.

Sau đó, rạng sáng 3/9, Đức Anh mang theo hung khí, một mình quay lại nhà P.A. để quyết thực hiện hànhh vi.

Ban đầu, Đức Anh định đột nhập vào nhà P.A. bằng lối giếng trời ở mái nhà, nhưng bị ông Đ.V.R. phát hiện, đuổi đi và dọa báo công an.

Sau đó, Đức Anh trèo qua nhà ông N.V.Q. là hàng xóm ngay bên cạnh để tìm cách trèo lại vào nhà P.A. Từ tầng 2, Đức Anh đi theo cầu thang xuống tầng trệt thì bị ông Q. phát hiện truy hô. Đức Anh đã rút hung khí truy sát ông Q.

Tiếp đó, Đức Anh lần lượt xuống tay với vợ và hai con của ông Q. đễ bịt đầu mối. Sau khi gây án, Đức Anh rửa tay rồi đi ra trước nhà định lấy xe tẩu thoát nhưng bị lực lượng công an ập đến bắt giữ.

Đức Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, cơ quan tố tụng xác định, Đức Anh có tình tiết tăng nặng là cố tình thực hiện hành vi đến cùng, giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, thực hiện hành vi man rợ, có tình chất côn đồ…. Bị cáo này có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.