Viện KSND TP Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng, ra quyết định truy tố đối với Nguyễn Đức Anh (SN 2005, quê Ninh Bình, tạm trú phường Hố Nai, TP Đồng Nai) về các tội “Giết người” theo Khoản 1, Điều 123 và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo Khoản 1, Điều 304 Bộ luật hình sự.

Đến nay, các cơ quan tố tụng đã làm rõ toàn bộ các tình tiết phạm tội do Nguyễn Đức Anh thực hiện, sát hại 3 người trong một gia đình ở ấp Bùi Chu, xã Bình Minh vào rạng sáng 3/9.

Các cơ quan tố tụng xác định, vụ trong án này là án điểm, chứng cứ, lời khai, vật chứng, các kết quả giám định đã rõ ràng nên sớm kết thúc điều tra, truy tố, đưa ra xét xử để răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Nguyễn Đức Anh. Ảnh: CACC

Cơ quan tố tụng xác định, bị can Đức Anh có tình tiết tăng tặng là cố tình thực hiện hành vi đến cùng. Hành vi của của bị can này là giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, thực hiện hành vi man rợ, có tình chất côn đồ…. Bị can có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Theo điều tra, xuất phát từ lý do bị Đ.T.P.A. (SN 2009) chia tay, trong cuộc nhậu chiều tối 2/9, Đức Anh nói với nhóm bạn về ý định giết người yêu để trả thù tình.

Tàn cuộc nhậu, Đức Anh nhờ người bạn chở đi, nói dối là đi đòi nợ. Trước khi đến hiện trường, Đức Anh quay về phòng trọ lấy hung khí. Nhờ người bạn chở quanh nhà P.A. 3 lần, Đức Anh đã nghiên cứu về cách đột nhập vào trong nhà.

Rạng sáng 3/9, Đức Anh mang theo hung khí, một mình đi xe gắn máy đến và đột nhập vào nhà P.A. Bị cha của người yêu cũ phát hiện, dọa báo công an, Đức Anh quay trở xuống. Lúc này, đối tượng phát hiện có thể leo từ nhà hàng xóm qua nhà P.A. để tìm giết người yêu cũ.

Đức Anh đột nhập vào nhà hàng xóm - nhà của anh N.V.Q. (SN 1986). Đối tượng mở cửa tầng hai rồi xuống tầng trệt thì bị anh Q. phát hiện. Lúc này, Đức Anh rút hung khí truy sát anh Q. rồi lần lượt ra tay sát hại vợ và 2 con của anh. Trong vụ án, vợ và 2 con gồm 11 tuổi và 1 tuổi tử vong; còn anh Q. bị tổn thương cơ thể 76%.

Công an đưa Nguyễn Đức Anh đến hiện trường để thực nghiệm hành vi. Ảnh: CA

Từng định sát hại người yêu ở rừng tràm

Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Anh khai, khi Đ.T.P.A. nói lời chia tay, đối tượng này có ý định ra tay sát hại.

Cụ thể, khoảng ngày 29/8 Đức Anh mang theo dao tìm đến tận nhà để đe doạ, buộc P.A. lên xe để chở đến khu vực rừng tràm thuộc phường Trị An. Tại đây, Đức Anh rút dao đe doạ và có ý định giết P.A. Tuy nhiên, P.A. van xin, đề nghị Đức Anh cho cả hai thêm cơ hội, thêm thời gian để hàn gắn.

Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Anh đã khai nhận từng đe doạ, ép buộc người yêu ra rừng tràm để định ra tay sát hại. Ảnh: CACC

Vì vậy, Đức Anh tạm thời dừng ý định. Tuy nhiên sau đó P.A. vẫn muốn chia tay và im lặng. Chỉ 5 ngày sau, Đức Anh tiếp tục thực hiện kế hoạch giết người yêu trả thù tình. Lần này, hắn đã gây ra cái chết cho 3 mẹ con vô tội, là hàng xóm của gia đình P.A.