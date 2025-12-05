Tuyển nữ Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi trong hành trình bảo vệ HCV SEA Games sau trận thắng đậm Malaysia 7-0 ngày ra quân. Vì thế, HLV Mai Đức Chung tỏ ra cực kỳ hài lòng khi các học trò hoàn thành nhiều mục tiêu đề ra.

“Rất lâu chúng tôi mới gặp lại Malaysia. Khi xem băng hình tôi thấy họ tiến bộ rất nhiều. Họ thắng cả Kazakhstan hay Bangladesh nên thực tế tôi hơi lo. Vì vậy, tôi nhắc các học trò không chủ quan, phải tập trung cao độ. Rất vui khi hôm nay các cầu thủ làm được.

Tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng xứng đáng. Ảnh: V.A

Tôi sắp xếp đội hình xen kẽ giữa trẻ và kinh nghiệm vì mong các cầu thủ trẻ tiến bộ. Chúng ta vừa có nhiều bàn thắng, vừa tránh được thẻ và chấn thương. Cả 3 mục tiêu đều được đáp ứng. Tôi rất hài lòng về những gì mà đội làm được", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Dù thắng 7-0 nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn mong các học trò làm tốt hơn nữa, ông nói: "Tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng đậm, nhưng tôi luôn mong các cầu thủ ghi thật nhiều bàn thắng, càng nhiều càng tốt. Chúng ta phải cạnh tranh hiệu số với đối thủ trong bảng là Philippines và Myanmar".

Trong khi đó, cầu thủ lập “hat-trick” trận đấu là Thái Thị Thảo hạnh phúc nói: “Trận đầu tiên tại SEA Games, chúng tôi được BHL nhắc nhở tập trung cao độ. Tôi cảm thấy vui khi tuyển nữ Việt Nam đáp ứng mục tiêu đề ra. Đó là công lao của toàn đội, tôi chỉ là người dứt điểm cuối cùng và may mắn ghi bàn”.

