Toàn quyền Australia Sam Mostyn và ông Simeon Beckett - Phu quân Toàn quyền đang có chuyến thăm Việt Nam. Sáng nay, Toàn quyền cùng Phu quân cùng đi dạo ngắm hồ Gươm và các di tích lịch sử của Hà Nội.

Hà Nội trong tiết trời sáng sớm đầu thu trong lành, mát mẻ, Toàn quyền và Phu quân cùng hòa vào nhịp sống buổi sáng với người dân Thủ đô.

Dọc các tuyến phố Ngô Quyền, Lê Thạch, Đinh Tiên Hoàng, Toàn quyền Australia và Phu quân cùng ngắm nhìn trụ sở UBND TP Hà Nội, Tháp Rùa, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn. Thi thoảng, bà dừng lại lấy điện thoại ra để ghi lại khung cảnh và hoạt động của người dân. Bà cũng vui vẻ chụp ảnh cùng người dân.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân trong trang phục thể thao

Bà Sam Mostyn và ông Simeon Beckett đi bộ từ khách sạn qua các tuyến phố Ngô Quyền, Lê Thạch, Đinh Tiên Hoàng

Xung quanh hồ Gươm rất đông người dân tập thể dục và chơi thể thao. Nhiều người đến đây vào sáng sớm để hít thở không khí trong lành và ngắm bình minh.

Vẻ đẹp, sự năng động của Hà Nội cùng với các di tích lịch sử, văn hóa để lại ấn tượng với Toàn quyền và Phu quân.

Hồ Gươm và các di tích xung quanh là một trong những điểm đến thường được đưa vào lịch trình thăm Hà Nội, Việt Nam của lãnh đạo các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Bởi các điểm đến thăm đều là những biểu tượng văn hóa, lịch sử mang hồn cốt của Thủ đô Hà Nội. Đây cũng là những điểm đến không thể thiếu của khách du lịch trong và ngoài nước mỗi khi đến Thủ đô.

Toàn quyền và Phu quân đi bộ trong khoảng 30 phút, sau đó trở về khách sạn chuẩn bị để bay vào TPHCM.

Trước khi đảm nhiệm cương vị Toàn quyền Australia, bà Sam Mostyn có thời gian dài đảm nhận các vị trí điều hành và quản lý trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, thể thao, biến đổi khí hậu, nghệ thuật, chính sách và các lĩnh vực phi lợi nhuận.

Bà Mostyn là ủy viên của Liên đoàn Bóng đá Australia trong hơn một thập kỷ cho tới năm 2017.

Bà cũng là người ủng hộ mạnh mẽ cho sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực thể thao và là người ủng hộ thành lập Giải bóng đá nữ của Liên đoàn Bóng đá Australia và là đồng sáng lập Minerva Network, chương trình phát triển và tư vấn duy nhất của Australia dành cho các nữ vận động viên chuyên nghiệp.

Bà Mostyn là một người hâm mộ của Câu lạc bộ Sydney Swans và đã làm trong ban quản trị từ năm 2017-2024.

Toàn quyền cùng Phu quân ghi lại những khoảnh khắc của hồ Gươm lúc buổi sáng

Toàn quyền Australia Sam Mostyn liên tục dùng điện thoại chụp lại cảnh sắc của Thủ đô Hà Nội

Nhiều người dân nhận ra Toàn quyền Australia vẫy tay chào. Đáp lại, Toàn quyền Australia cũng cười tươi và chào người dân Việt Nam.

Bà thân thiện khi chụp ảnh cùng người dân Thủ đô cũng đang tập thể dục ở ven hồ

Toàn quyền Australia chủ động cầm điện thoại chụp cùng người dân

Sự thân thiện, mến khách của người dân Việt Nam dành cho Toàn quyền Australia và Phu quân

Toàn quyền Sam Mostyn cùng Phu quân đi bộ qua trụ sở UBND TP Hà Nội