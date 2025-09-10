Chiều nay, lễ đón Toàn quyền Sam Mostyn và Phu quân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Đoàn xe lễ tân dưới sự hộ tống của xe dẫn đường, xe cảnh vệ đưa Toàn quyền Australia, Phu quân và đoàn tiến vào Phủ Chủ tịch.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phu nhân Chủ tịch nước nhiệt liệt chào đón Toàn quyền Australia Sam Mostyn và ông Simeon Beckett - Phu quân Toàn quyền. Các em thiếu nhi Hà Nội tặng hoa, vẫy chào đoàn đại biểu Australia.

Chủ tịch nước và Toàn quyền Australia tại lễ đón

Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự

Tiếp đó, Chủ tịch nước mời Toàn quyền bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường mời Toàn quyền Australia duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước và Toàn quyền Australia cùng tới chào các thành viên đoàn hai nước dự lễ đón. Kết thúc lễ đón chính thức, hai nhà lãnh đạo trở lại bục danh dự, chứng kiến phần diễu binh chào mừng của đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước cùng Phu nhân và Toàn quyền Australia cùng Phu quân

Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Sam Mostyn trước khi vào hội đàm

Sau lễ đón, Chủ tịch nước và Toàn quyền Australia tiến hành hội đàm.

Trước đó, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước tại hội đàm

Toàn quyền Australia Sam Mostyn tại hội đàm

Quang cảnh hội đàm

Toàn quyền Australia Sam Mostyn và đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh