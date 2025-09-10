Các lãnh đạo Việt Nam chào mừng Toàn quyền, Phu quân cùng đoàn đại biểu Australia sang thăm cấp nhà nước, đặc biệt ngay sau khi Việt Nam vừa tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Toàn quyền Australia trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về khoa học-công nghệ, đa dạng văn hóa và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Tổng Bí thư bày tỏ hy vọng với quyết tâm chính trị cao, quan hệ hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người và truyền thống lịch sử, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam cũng như tinh thần lạc quan, kiên cường của nhân dân Việt Nam trong quá trình dựng xây đất nước.

Bà nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác tin cậy nhất của Australia, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên tất cả lĩnh vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược toàn diện với Australia; Australia là một đối tác tin cậy của Việt Nam.

Việt Nam đang bước vào ngưỡng cửa của một giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc. Để đạt hai mục tiêu 100 năm, mới đây Đảng và Nhà nước Việt Nam đề ra nhiều quyết sách quan trọng.

Trong bối cảnh đó Việt Nam hoan nghênh Australia hỗ trợ, đồng hành cùng triển khai những chính sách then chốt này.

Hai lãnh đạo vui mừng với nền tảng kết nối nhân dân vững chắc giữa hai nước khi cộng đồng người gốc Việt tại Australia ngày càng phát triển và có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Australia cũng như quan hệ song phương.

Ở chiều ngược lại, dù với quy mô nhỏ hơn, cộng đồng Australia tại Việt Nam là nhân tố quan trọng thúc đẩy các kết nối về kinh tế, hợp tác khoa học, giáo dục.

Về biến đổi khí hậu, hai lãnh đạo nhất trí, đây là thách thức chung của cả hai quốc gia cũng như toàn cầu. Tổng Bí thư đánh giá cao hỗ trợ mà Australia dành cho Việt Nam và đề nghị tiếp tục tăng cường hợp tác hướng tới việc phát triển xanh, bền vững.

Tổng Bí thư đề nghị hai nước mở rộng hợp tác về phát triển nguồn nhân lực và lao động, nhất là lao động kỹ thuật cao cũng như các chuyên gia, nhà khoa học.

Hai nước cần triển khai các chương trình hợp tác khoa học - công nghệ và mở rộng trao đổi nhân tài, tạo điều kiện cho các nhà khoa học và doanh nhân trẻ hai nước giao lưu, hợp tác trong những lĩnh vực tiên phong. Đây là lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng, đặc biệt quan trọng do Australia có lợi thế về nghiên cứu khoa học và Việt Nam đã xác định đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hội kiến với Toàn quyền Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Australia tháng 3/2024, trong đó có việc nâng cấp Đối tác Chiến lược toàn diện - một bước ngoặt lịch sử, mở ra chương mới trong quan hệ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Toàn quyền Australia Sam Mostyn.

Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ hai nước đã tiến một chặng đường dài, đạt đến tầm vóc mà ít người hình dung được.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn chia sẻ những tình cảm tốt đẹp với Việt Nam; Australia mong muốn là đối tác tin cậy và chân thành của Việt Nam.

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trụ cột hợp tác quốc phòng-an ninh ngày càng tin cậy và mang tầm chiến lược, tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ; hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy để hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong vòng 2-3 năm tới; mở rộng hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực tiềm năng như khoáng sản và khoáng sản thiết yếu, đất hiếm, năng lượng tái tạo.

Thủ tướng giới thiệu với Toàn quyền Australia về cảnh sắc Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị Australia hỗ trợ Việt Nam xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Trung tâm dữ liệu quốc gia Việt Nam; hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức của Việt Nam, tiếp tục khuyến khích các trường đại học như RMIT mở rộng phân hiệu tại Việt Nam.

Toàn quyền cho biết, doanh nghiệp Australia mong muốn tăng cường cơ hội đầu tư vào Việt Nam thông qua Văn phòng xúc tiến đầu tư đã thiết lập tại Hà Nội và TPHCM; nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh mạng.

Hội kiến với Toàn quyền Australia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Australia; đánh giá cao thành tựu hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chuyến thăm của Toàn quyền Australia là dấu mốc quan trọng, tiếp thêm xung lực đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện hai nước phát triển sâu rộng và ngày càng đi vào thực chất

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Australia tạo thuận lợi, tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, mở rộng hợp tác kinh tế xanh, kinh tế số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo; tiếp tục tăng ngân sách viện trợ, mở rộng chương trình học bổng Chính phủ cho sinh viên, hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức Việt Nam...

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai cơ quan lập pháp hai nước, nhất là giữa Ủy ban của Quốc hội, các nhóm nghị sỹ hữu nghị, nghị sỹ nữ, nghị sỹ trẻ, không chỉ về vấn đề pháp luật, thể chế mà còn về giám sát việc thực hiện thỏa thuận song phương...

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao thương mại hai chiều giữa hai nước giữ đà tăng trưởng tích cực, năm 2024 đạt 14 tỷ USD, tin tưởng hai bên sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại đạt mức 20 tỷ USD...

Toàn quyền Australia đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt với sự phát triển kinh tế-xã hội của Australia nói riêng và quan hệ Australia - Việt Nam nói chung

Toàn quyền Australia nhấn mạnh việc Australia tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục cấp ODA và hỗ trợ tài chính, kỹ thuật giúp Việt Nam đạt các mục tiêu tăng trưởng.

Toàn quyền Australia hoan nghênh và đánh giá cao hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, bày tỏ vui mừng khi hiện nay Australia đã cung cấp hơn 70 chương trình học bổng cho Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Toàn quyền Australia.

Toàn quyền Australia nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư, hợp tác về bình đẳng giới, đặc biệt là hợp tác trong trao quyền cho phụ nữ cũng như hợp tác về biến đổi khí hậu ở ĐBSCL.