Chiều 18/4, hàng loạt các lễ hội, nghi lễ trang trọng của đông đảo dân tộc thiểu số được tái hiện chân thực tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Chuỗi hoạt động mang ý nghĩa nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S.

Trong hình, lễ cúng trăng Ok-Om-Bok của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long diễn ra với sự thích thú của đông đảo du khách. Đây là một trong ba lễ hội lớn nhất năm của đồng bào dân tộc Khmer, thường diễn ra vào rằm tháng 10 âm lịch. Hoạt động mang ý nghĩa tạ ơn thần Mặt trăng đã phù hộ cho vụ mùa bội thu, qua đó thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa nông nghiệp.

Sau tổ chức nghi lễ, du khách được nếm thử đặc sản cốm dẹp - món ăn làm bánh thiêng để cúng trăng. Đây là món ăn độc đáo của người Khmer miền Tây gắn liền với lễ hội Ok-Om-Bok.Món ăn này được làm từ lúa nếp non giã dẹp, mang hương vị dẻo thơm, béo ngậy.

14h30, bên trong một ngôi nhà sàn lợp lá truyền thống, hàng chục nghệ nhân, du khách tái hiện nghi lễ nhận và dạy con tràng nhập môn (lễ son tràng) của đồng bào dân tộc Tày (tỉnh Quảng Ninh). Đây là nghi thức truyền dạy nghề Then truyền thống, thể hiện sự kế tục thế hệ. Hoạt động này được tái hiện đặc sắc đúng theo phong tục, qua đó làm nổi bật nét văn hóa tâm linh.

Hoạt động diễn ra với sự hỗ trợ của thuyết minh, giúp du khách hiểu rõ hơn về đời sống tâm linh, nghệ thuật hát Then đặc trưng của dân tộc Tày qua đó góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa.

Lễ cúng mừng lúa mới của người Chu Ru (tỉnh Lâm Đồng) cũng được diễn ra hết sức trang nghiêm. Đây là một nghi lễ nông nghiệp quan trọng sau vụ thu hoạch, diễn ra vào tháng 2-3 âm lịch hàng năm để tạ ơn thần linh (Yàng) đã cho mùa màng bội thu và cầu mưa thuận gió hòa.

Bên cạnh việc thực hiện nghi lễ, người Chu Ru cùng các nhóm đồng bào Tây Nguyên sẽ tổ chức chương trình giao lưu "Tiếng vọng buôn làng", qua đó thể hiện tình đoàn kết, khăng khít giữa các dân tộc.

Bên cạnh các nghi lễ, lễ hội quan trọng, các dân tộc còn mang tới những đặc sản vùng miền, đồ thủ công đặc trưng: bánh tráng Mỹ Lồng (Vĩnh Long), bánh phồng Sơn Dốc, sản phẩm từ nghề thắt lá dừa, vẽ tranh trên gáo dừa...

Nghệ thuật hát Đờn ca tài tử cũng xuất hiện trong không gian văn hóa tại đây. Loại hình này được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại năm 2013.