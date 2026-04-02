Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Võ Đăng Khoa (19 tuổi), Nguyễn Khánh Duy (20 tuổi), Phan Công Minh (27 tuổi), Nguyễn Thanh Tường (20 tuổi) cùng ngụ xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp và Nguyễn Thanh Tùng (18 tuổi, ngụ xã Cần Giờ, TPHCM) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Bị can Nguyễn Khánh Duy. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo điều tra ban đầu, ngày 15/2, xuất phát từ mâu thuẫn vay mượn 5 triệu đồng, Huỳnh Lưu Nghĩa (ngụ xã Gia Thuận) gọi điện yêu cầu Nguyễn Khánh Duy trả nợ thì hai bên xảy ra cự cãi. Sau đó, Nghĩa cùng 6 người mang theo hung khí, đi xe máy đến tìm Duy để giải quyết mâu thuẫn.

Phía Duy cũng chuẩn bị nhiều dao tự chế để đối phó. Khi hai nhóm gặp nhau tại ấp Chợ, xã Gia Thuận, nhóm của Duy truy đuổi và tấn công nhóm của Nghĩa. Trong lúc hỗn loạn, Nguyễn Võ Đăng Khoa đã dùng hung khí tấn công Huỳnh Lưu Nghĩa, khiến nạn nhân tử vong.

Bị can Nguyễn Võ Đăng Khoa. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan và mở rộng vụ án.