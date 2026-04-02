Ngày 2/4, Công an xã Tân Long (tỉnh Đồng Tháp) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong.

Theo báo cáo ban đầu, khoảng 8h10 cùng ngày, tại khu vực chợ Tân Phong (xã Tân Long), người dân phát hiện Thái Văn Bình (44 tuổi, quê xã An Long) có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, cầm dao, la hét, có ý định tấn công người dân và có biểu hiện không bình thường.

Đối tượng Thái Văn Bình. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Nhận tin báo, Công an xã Tân Long phân công Trung tá Nguyễn Quốc Thành - cán bộ cảnh sát khu vực và huy động lực lượng an ninh trật tự cơ sở đến hiện trường để xử lý vụ việc.

Trong quá trình tiếp cận, khống chế đối tượng, ông Phạm Văn Mịch (63 tuổi, ngụ ấp Tân Huế, xã Tân Long, là lực lượng an ninh trật tự cơ sở) bất ngờ bị Bình dùng dao đâm, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng Bình bỏ chạy khỏi hiện trường. Lực lượng công an tổ chức truy bắt và khống chế khi đối tượng đang bỏ trốn tại ấp Tân Hòa, xã Tân Long - cách hiện trường khoảng 5km.

Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh (bìa trái) kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Ngay sau khi nhận được báo cáo nhanh từ Công an xã Tân Long, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến hiện trường để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo điều tra nhanh vụ việc.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã thành lập đoàn công tác do Đại tá Trà Quang Thanh làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Mịch; đồng thời, chỉ đạo Công an xã Tân Long phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tham mưu, đề xuất thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với gia đình ông Mịch theo quy định.