Nhà sản xuất công bố loạt ảnh, video đầu tiên về phim điện ảnh Ngày con còn mẹ. Đáng chú ý, 2 diễn viên chính trong phim là Hồng Đào và Phương Anh Đào - cặp sao từng gây "sốt" trong siêu phẩm Tết 2024 Mai.

Phim Ngày con còn mẹ do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, kể về chuyện nhà bà Tím (Hồng Đào) và con gái là Mây (Phương Anh Đào). Hai mẹ con yêu thương nhau nhưng bị ngăn cách bởi những hiểu lầm, mâu thuẫn khiến đời sống gia đình thường xuyên căng thẳng, ngột ngạt.

Đỉnh điểm, trong cơn tức giận, bà Tím tát mạnh vào mặt Mây và nói nhiều lời cay đắng. Cú tát khiến Mây tủi thân, bật khóc và đáp trả: "Mẹ có biết làm con của mẹ không dễ dàng một chút nào không?".

Về phân cảnh tát con, Hồng Đào chia sẻ: “Bà Tím đã tới và tát Mây một cái, tôi nghĩ tâm lý của bà đã rất thất vọng, bực tức, cho rằng cô con gái Mây hoàn toàn không có tình cảm hay yêu thương gia đình”.

Cảnh Phương Anh Đào bị Hồng Đào tát

Trong khi đó, Phương Anh Đào tiết lộ cảnh tát chỉ mất 2 lần diễn. Lúc quay, Hồng Đào xót xa cho đàn em, đề nghị tát nhẹ nhưng cô yêu cầu bà tát thẳng tay để mình thể hiện đúng cảm xúc của nhân vật.

Phương Anh Đào tiết lộ cảnh quay này lấy cảm xúc diễn từ những tổn thương có thật trong mối quan hệ với cha mẹ ruột ngày trước.

Cụ thể, hồi bé cô vốn tính lầm lì, khó mở lòng, ít chia sẻ; cộng thêm một số hiểu lầm xảy ra khiến mối quan hệ với mẹ trở nên xa cách, căng thẳng, đôi bên đều tổn thương. Sau này, 9X mới hiểu ra mình đã khiến cha mẹ buồn lòng.

"Lúc nhỏ, vì mê đi tắm sông, tắm biển với bạn bè mà tôi làm mẹ lo lắng kinh khủng. Sau nhiều lần mẹ khuyên can và cả bị ba đánh đòn, tôi vẫn không sửa đổi khiến mẹ không kiềm được, đã đánh tôi bằng tay - cũng là lần duy nhất bà đánh con trong đời. Tôi không thấy đau nhưng ngược lại, hôm sau tay mẹ tôi sưng phồng như 2 nải chuối, không làm việc nhà được như bình thường. Tôi thấy thương mẹ nên xin lỗi, sau lần đó cũng không đi tắm sông hay làm điều gì khiến ba mẹ lo lắng", nữ diễn viên kể.

Phương Anh Đào và Hồng Đào trong phim mới. Ảnh: NSX

Phương Anh Đào tin rằng cha mẹ mình đánh con vì quá bất lực lẫn tình yêu thương. Sau này, cô mới hoàn toàn hiểu lòng cha mẹ.

Trong khi đó, nghệ sĩ Hồng Đào kể chưa từng bị cha mẹ đánh. Sau này, khi làm mẹ, bà cũng giữ nguyên tắc "không đánh con khi dạy dỗ", cùng lắm chỉ la rầy, lớn tiếng.

"Với tôi, đỉnh cao của sự giận dữ là nói chuyện nhỏ nhẹ. Tôi cũng hay la con nhưng đến khi mình hạ giọng, nói thật ngọt ngào, các cháu biết chắc chắn lúc này mẹ đang thực sự giận dữ rồi. Đó là cách tôi biểu lộ sự giận dữ hiệu quả", bà tiết lộ.

Phim Ngày con còn mẹ dự kiến ra rạp ngày 11/11 tới.

Mi Lê