Trên Box Office Vietnam, doanh số Báu vật trời cho đã cán đích gần 100 tỷ đồng. Phim có hình thức sáng sủa, dễ xem, không khí “mát” và thân thiện gia đình. Nhưng lựa chọn kể chuyện an toàn cũng khiến tác phẩm thiếu điểm nhấn, ít để lại dư vị mạnh.

Phương Anh Đào và Tuấn Trần trong "Báu vật trời cho".

Báu vật trời cho (đạo diễn Lê Thanh Sơn) thuộc nhóm phim gia đình - hài - phiêu lưu ra rạp mùa Tết. Câu chuyện xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào) - nữ đạo chích chuyên lừa đảo, bị ép thực hiện “phi vụ cuối cùng” liên quan chiếc hộp xì gà trị giá lớn của ông trùm Thiên (Quách Ngọc Ngoan). Biến cố kéo Ngọc cùng con trai là bé Tô trốn ra huyện đảo, nơi cô gặp bác sĩ Tiền (Võ Tấn Phát) và đối mặt những lựa chọn giữa quá khứ - hiện tại.

Một phim Tết “mát”, chọn đường ít ồn ào

Nếu phần lớn đường đua phim Tết thường đẩy mạnh tiếng cười lớn, tình huống sốc hoặc tranh luận mạng xã hội, Báu vật trời cho đi theo hướng khác: khung hình sáng, bối cảnh đẹp, nhịp kể nhẹ, ưu tiên cảm giác dễ chịu. Đây là một lựa chọn định vị hợp lý, nhất là với nhóm khán giả muốn một bộ phim “đi xem cho vui”, không căng thẳng.

Vấn đề nằm ở chỗ khi phim chọn “hiền” từ xung đột đến nhịp kể, tác phẩm cần một trục cảm xúc đủ mạnh để người xem nhớ đến hậu vị. Báu vật trời cho có nhiều chất liệu thuận cho phim thương mại như phi vụ - bỏ trốn - biển đảo - quá khứ quay lại - đứa trẻ làm trung tâm cảm xúc nhưng cách triển khai lại dàn đều. Thứ gì cũng có một ít, ít thứ đi đến tận cùng.

Điểm vướng nhất là trục chính chưa sắc. Phim vừa muốn làm “phi vụ”, vừa muốn làm gia đình - chữa lành, lại thêm màu hài và chút phiêu lưu. Nhưng các nhánh câu chuyện không nhường chỗ cho nhau để tạo đỉnh cao. Khi xung đột xuất hiện, cách tháo gỡ thường mềm và nhanh, khiến cao trào bị hụt.

Thông điệp hướng thiện và cảm hứng “chữa lành” là hướng đi dễ tạo thiện cảm song “chữa lành” không đồng nghĩa với phẳng. Để giữ lực điện ảnh, phim vẫn cần một cú nhấn: một nút thắt đủ nặng, một lựa chọn khó của nhân vật hoặc một khoảnh khắc khiến cảm xúc bùng lên. Báu vật trời cho có nhiều khoảnh khắc dễ mến nhưng thiếu một đoạn thật sự “đóng đinh” vào ký ức người xem.

Dàn sao đủ kéo khán giả, điểm sáng nghiêng về tuyến phụ

Phim có lợi thế dàn dàn diễn viên, đặc biệt là Phương Anh Đào - Tuấn Trần - Quách Ngọc Ngoan, lại thêm sự chú ý từ việc Phương Anh Đào và Tuấn Trần từng tạo dấu ấn phòng vé trước đó ở Mai của Trấn Thành. Tuy nhiên, trong Báu vật trời cho, cặp đôi chính được đặt trong quỹ đạo khá an toàn nên khó tạo bùng nổ. Phương Anh Đào giữ nhịp ổn nhưng nhân vật chưa được đào sâu để bật ra xung đột nội tâm đủ mạnh. Tuấn Trần vẫn duyên, dễ tạo thiện cảm song đất diễn không ép nhân vật phải “bung” thêm.

Hai diễn viên được fan tích cực đẩy thuyền sau phim "Mai".

Ngược lại, Quách Ngọc Ngoan lại là nét chấm đáng chú ý: tuyến nhân vật có độ “gai” vừa đủ, tạo gia vị cho một tổng thể dịu. Một số bài viết cũng ghi nhận phim có diễn biến phòng vé tích cực hơn sau Tết, thậm chí có thời điểm vượt lên theo doanh thu ngày và suất chiếu.

Ở góc nhìn thị trường, đây là tín hiệu đáng mừng: phim “hiền” vẫn có cửa sống nếu đủ dễ xem, đủ rộng tệp. Với doanh số gần 100 tỷ, Báu vật trời cho là minh chứng kiểu phim thân thiện đại chúng vẫn có thể chạy đường dài.

Tuy nhiên, câu hỏi còn lại vẫn là câu hỏi muôn thuở của phim thương mại: doanh thu có thể đến từ sự dễ xem nhưng để ghi dấu ấn, phim cần thêm một chút sắc và một điểm nhấn thật rõ ràng. Báu vật trời cho có sự tử tế, duyên dáng và không khí “mát” đúng mùa. Chỉ tiếc, sau khi rời rạp, điều đọng lại vẫn hơi mỏng.