Theo số liệu từ đơn vị thống kê doanh thu độc lập Box Office Vietnam, tính tới 11h30 ngày 25/2, tức ở ngày chiếu thứ 9, Thỏ ơi! của Trấn Thành đã cán mốc 300 tỷ đồng, hút gần 4 triệu khán giả ra rạp. Sức nóng của phim chỉ thua Mưa đỏ từng gây bão phòng vé dịp tháng 9 năm ngoái.

Pháo trong tạo hình Thỏ.

Theo thống kê của Socialite Thỏ ơi! hút 640 nghìn thảo luận dịp Tết Bính Ngọ trong khi Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang là 277 nghìn. Báu vật trời cho có 148 nghìn lượt thảo luận còn Mùi phở chỉ có 92 nghìn lượt thảo luận, cũng là phim doanh thu thấp nhất.

Cũng theo Socialite, Văn Mai Hương đứng đầu top 10 diễn viên phim Việt dịp Tết Bính Ngọ được chú ý nhất với 82.308 đề cập. Sức nóng của vai Hải Lan giúp tên tuổi của nữ ca sĩ thậm chí còn hot hơn cả đạo diễn Trấn Thành (64.617). Đáng chú ý trong top 10 có tới 6 diễn viên của Thỏ ơi!, ngoài Văn Mai Hương và Trấn Thành còn có LyLy, Vĩnh Đam, Pháo và Quốc Anh.

Diễn viên Phương Anh Đào.

Thỏ ơi! vẫn giữ thế thượng phong, bảng xếp hạng doanh thu hiện tại có chút thay đổi khi Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang bị mất ngôi á quân về tay Báu vật trời cho. Hiện phim của Phương Anh Đào đang vươn lên vị trí thứ 2 phòng vé và thu 63 tỷ đồng. Song nếu xét về doanh số thì Nhà ba tôi một phòng vẫn đứng thứ 2 với 93 tỷ đồng, tính tới 11h30 ngày 25/2. Mùi phở vẫn đứng cuối về doanh thu với suất chiếu giảm mạnh và hiện chỉ đạt 33,5 tỷ đồng.

Trailer phim "Thỏ ơi!":