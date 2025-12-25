Sở hữu dây chuyền công nghệ UCM-MILL 6 trục đảo chiều hiện đại bậc nhất miền Bắc, nhà máy thép cán nguội số 2 Tôn Việt Pháp được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt về chất lượng thép cán nguội (CRC, giải "cơn khát" nguồn cung cao cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

Ngày 19/12, sự kiện khánh thành Nhà máy số 2 của Công ty Cổ phần Tôn Thép Việt Pháp đã thu hút sự chú ý lớn của giới chuyên môn ngành thép. Không chỉ đánh dấu cột mốc 21 năm phát triển, sự kiện còn là màn "chào sân" đầy ấn tượng của hệ thống dây chuyền sản xuất thế hệ mới.

Nhà máy thép cán nguội số 2 được trang bị dây chuyền tẩy gỉ - phủ dầu với công suất 600.000 tấn/năm và đặc biệt là dây chuyền cán nguội công nghệ UCM-MILL 6 trục đảo chiều. Đây là công nghệ hiện đại bậc nhất miền Bắc hiện nay với công suất thiết kế đạt 300.000 tấn/năm.

Khác với các công nghệ cũ, hệ thống UCM-MILL 6 trục đảo chiều cho phép kiểm soát độ phẳng và độ dày của tôn một cách chính xác, bề mặt sản phẩm đạt độ bóng hoàn hảo. Theo đó, Tôn Việt Pháp sẵn sàng cung cấp ra thị trường những dòng sản phẩm thép cán nguội CRC đạt tiêu chuẩn khắt khe nhất với độ dày cán mỏng tôn cuộn thành phẩm đạt 0,12mm.

Khách hàng tham quan dây chuyền tẩy gỉ và phủ dầu với công suất 600.000 tấn/năm

Đặc biệt, Tôn Việt Pháp là đơn vị tiên phong tại Việt Nam sản xuất tôn cuộn siêu mỏng, mở ra lựa chọn mới cho những doanh nghiệp cần vật liệu nhẹ - bền - ổn định chất lượng, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ sản xuất công nghiệp đếndân dụng.

Bà Mai Minh Nguyệt - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tôn thép Việt Pháp

Việc vận hành nhà máy mới giúp Tôn Việt Pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng khép kín. Bà Mai Minh Nguyệt - Chủ tịch HĐQT công ty khẳng định: “Việc đặt nhà máy thép cán nguội số 2 tại Hải Phòng là một bước đi chiến lược kép. Một mặt, chúng tôi tận dụng lợi thế logistics cảng biển để tối ưu chi phí. Mặt khác, đây là cú hích hạ tầng sản xuất giúp Tôn Việt Pháp chủ động hoàn toàn nguồn cung, kiểm soát chặt chẽ chất lượng từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng, thay vì phụ thuộc vào các nguồn hàng bên ngoài.”

Nhờ sự chủ động này, các sản phẩm Tôn Việt Pháp cam kết duy trì sự ổn định về chất lượng và giá thành, ngay cả khi thị trường nguyên vật liệu thế giới có biến động.

Ban lãnh đạo Tôn Việt Pháp tại sự kiện

Tại buổi lễ, thông điệp "Sắc Thép - Ánh Gương" đã được lan tỏa mạnh mẽ. Ông Phan Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc công ty chia sẻ đầy tâm huyết về định hướng sản phẩm trong kỷ nguyên mới: "Nhà máy số 2là cam kết của chúng tôi về việc nâng tầm chuẩn mực sản phẩm. Tôi tin rằng, từ nhà máy này, những sản phẩm thép mang thương hiệu Tôn Việt Pháp sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhiều công trình trọng điểm tại Việt Nam và trong khu vực, góp phần kiến tạo một tương laithịnh vượng, bền vững và đáng tự hào cho doanh nghiệp Việt.

Không chỉ tập trung vào độ bền, các sản phẩm từ nhà máy mới còn hướng tới yếu tố"xanh". Hệ thống vận hành tiên tiến giúp tối ưu hóa năng lượng và giảm thiểu phát thải, hưởng ứng xu hướng "sản xuất xanh" (Green Manufacturing) của Chính phủ”.

Nhà máy thép cán nguội số 2 được kỳ vọng sẽ giải "cơn khát" nguồn cung cao cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

21 năm hình thành và phát triển là hành trình "lửa thử vàng" để tạo nên bản lĩnh Tôn Việt Pháp. Với slogan “Tôn của mọi công trình”, Tôn Việt Pháp đặt mục tiêu năm 2026 sẽ là năm của Đột phá - Tăng tốc - Dẫn đầu, đưa thương hiệu Tôn Việt Pháp vươn mình mạnh mẽ cùng sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tôn Thép Việt Pháp)