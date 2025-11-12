Thay hàng loạt lãnh đạo, tiếp tục tái cơ cấu

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) vừa công bố thông tin về việc 3 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và một thành viên Ban Kiểm soát đồng loạt từ nhiệm. Đây là đợt thay đổi lãnh đạo lớn nhất trong lịch sử hoạt động của "ông lớn" chuyên gia công, phân phối thép tại khu vực miền Nam.

Theo thông báo từ SMC, 3 thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Vũ Kinh Luân, ông Vũ Anh Nguyên và ông Fujitsuka Masahiko đã từ nhiệm theo chủ trương tái cơ cấu bộ máy quản trị. Ông Nguyễn Quang Trung, thành viên Ban Kiểm soát, cũng rời vị trí.

Theo kế hoạch của SMC, HĐQT sẽ giảm từ 7 thành viên xuống còn 5 thành viên, trong khi Ban Kiểm soát có 4 thành viên.

Làn sóng thay đổi nhân sự tiếp nối những biến động từ Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào cuối tháng 9/2025, khi nhóm cổ đông mới nắm giữ hơn 20% cổ phần chính thức lộ diện. Thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Loan đã từ chức Chủ tịch HĐQT, nhường ghế cho ông Phạm Hoàng Anh - đại diện nhóm cổ đông mới.

Đầu tư Thương mại SMC từng được biết đến là doanh nghiệp buôn bán thép hàng đầu Việt Nam, cung cấp thép cho nhiều tập đoàn bất động sản trên khắp cả nước, doanh thu lên đến cả tỷ USD.

Tuy nhiên, SMC lâm vào tình cảnh khó khăn khi thị trường bất động sản suy yếu kể từ năm 2022. Doanh nghiệp đối mặt với tình trạng công nợ khó thu hồi, qua đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới dòng tiền.

Đại gia ngành thép SMC đón "cơn gió mới" nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Ảnh: SMC

Vấn đề lớn nhất của SMC hiện nay là thiếu vốn để hoạt động. Do đó, doanh nghiệp khó tiếp cận các dự án mới.

Hiện SMC ưu tiên giải quyết lượng nợ tồn đọng trong năm nay, trong đó có khoản nợ 650 tỷ đồng liên quan tới Novaland.

Theo kế hoạch, SMC sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn từ mức hơn 736 tỷ đồng hiện tại lên cao hơn để phù hợp với quy mô doanh thu từng đạt gần tỷ USD trong các năm trước. SMC gần đây cũng đẩy mạnh tái cấu trúc, bán tài sản để giảm nợ. Dự kiến, SMC sẽ bán 2 nhà máy tại khu công nghiệp Phú Mỹ để tăng cường dòng tiền và giảm bớt áp lực tài chính.

Vẫn còn nhiều khó khăn

Tại Đại hội đồng cổ đông, SMC đã thông qua việc phải bán hàng loạt tài sản đảm bảo để lấy tiền trả nợ ngân hàng. Trong đó, có hơn 10 triệu cổ phiếu CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) và hợp đồng tiền gửi trị giá 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó là một số bất động sản, hệ thống máy móc...

Hồi cuối tháng 10, SMC bị xử phạt và truy thu thuế hơn 26 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2025, Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận tổng nợ phải trả là 3.720 tỷ đồng, trong đó có gần 2.116 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và gần 178 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Như vậy, SMC có dư nợ vay lên tới gần 2.300 tỷ đồng, gấp hơn 3,5 lần vốn chủ sở hữu (gần 651 tỷ đồng). Trong đó, dư nợ vay lớn nhất là hơn 1.215 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, SMC lỗ gần 159 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên hơn 318 tỷ đồng.

Trước đó, trong báo cáo bán niên, kiểm toán hoài nghi về khả năng tiếp tục hoạt động của SMC.

Hồi đầu tháng 9, SMC công bố thông tin bất thường cho thấy doanh nghiệp này lỗ nhiều hơn trong 6 tháng đầu năm sau soát xét. Cụ thể, theo báo cáo tài chính riêng, SMC lỗ hơn 173 tỷ đồng trong nửa đầu năm thay vì lỗ gần 150 tỷ đồng như trong báo cáo tự lập. Báo cáo hợp nhất soát xét cho thấy SMC lỗ hơn 81 tỷ đồng, thay vì lỗ 43,2 tỷ đồng.

Đại gia ngành thép SMC gặp rất nhiều khó khăn sau nhiều năm lao đao vì thị trường nhà đất trầm lắng kéo dài từ cuối năm 2021 và nợ khó đòi từ đại gia bất động sản.

SMC lỗ nặng trong hai năm 2022 và 2023 nhưng thoát hủy niêm yết cổ phiếu trên HoSE. Đó là nhờ doanh nghiệp có động thái mới về kết quả kinh doanh quý IV/2024 và giảm giá trị khoản dự phòng phải thu khó đòi từ 663 tỷ đồng xuống còn 328 tỷ đồng (tương ứng giảm 51%). Với thay đổi này, lợi nhuận sau thuế năm 2024 của SMC chuyển từ lỗ 287 tỷ đồng sang có lãi hơn 29 tỷ đồng.

Về giá cổ phiếu, chủ tịch Phạm Hoàng Anh đã đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu SMC từ 5/11-4/12/2025, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 1,36%. Tính tới ngày 11/11, cổ phiếu SMC có giá 13.000 đồng/cp, vốn hóa thị trường đạt gần 957 tỷ đồng.