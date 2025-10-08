Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần đầu tiên có hạng mục vinh danh cá nhân, nhằm khẳng định vai trò con người là trung tâm của chuyển đổi số.

Ngày 8/10, lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards (VDA) 2025 do Hội Truyền thông số Việt Nam và Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội, vinh danh 48 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân có thành tích nổi bật trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Được tổ chức thường niên từ năm 2018, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ), VDA đã trở thành giải thưởng uy tín hàng đầu về chuyển đổi số.

Năm 2025 – mùa giải thứ 8 – diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn tăng tốc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Sau 6 tháng phát động, Ban Tổ chức đã tiếp cận hơn 15.000 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhận được hơn 400 hồ sơ đề cử – con số kỷ lục từ trước tới nay. Trên cơ sở đánh giá nghiêm túc, 52 hồ sơ đã được chọn trao giải, trong đó có 48 đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu. Đáng chú ý, năm nay lần đầu tiên có hạng mục vinh danh cá nhân, nhằm khẳng định vai trò con người là trung tâm của chuyển đổi số.

Theo TS. Nguyễn Quân – Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, các hồ sơ đạt giải đều có chiều sâu công nghệ, tính lan tỏa cao và chú trọng yếu tố dữ liệu, an toàn thông tin. Nhiều mô hình có khả năng nhân rộng, tích hợp vào hệ sinh thái số quốc gia, giúp nâng cao hiệu quả quản trị, tiết kiệm chi phí và cải thiện dịch vụ cho người dân.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam khẳng định: “Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu. VDA không chỉ là nơi tôn vinh mà còn lan tỏa sáng kiến tốt, thúc đẩy mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia số thịnh vượng, sáng tạo và bền vững”.

Sau 8 mùa tổ chức, VDA đã tiếp cận hơn 36.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; thu hút gần 2.600 hồ sơ tham dự và vinh danh hơn 450 đơn vị, sản phẩm, giải pháp và cá nhân xuất sắc. Giải thưởng ngày càng khẳng định vai trò là diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong tiến trình kiến tạo Việt Nam số.