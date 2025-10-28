Với chủ đề Âm nhạc hội tụ và lan tỏa, liên hoan là ngày hội của giới nhạc sĩ, nghệ sĩ và công chúng yêu nhạc trên toàn quốc. Sự kiện hướng tới tôn vinh, quảng bá những tác phẩm âm nhạc mới, khuyến khích sự sáng tạo trong sáng tác, biểu diễn và đào tạo âm nhạc; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, trao đổi giữa các nhạc sĩ, nghệ sĩ trong và ngoài nước, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của khán giả.

Các tác phẩm tham gia liên hoan tập trung phản ánh đề tài về Đảng, Bác Hồ, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, cùng các giá trị văn hóa, tình hữu nghị quốc tế.

Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 gồm 2 phần: Liên hoan tác phẩm âm nhạc và Liên hoan giọng ca Việt cùng độc tấu nhạc cụ. Các tác phẩm tham gia là sáng tác mới trong năm 2024-2025 của hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, chưa từng dự thi ở bất kỳ cuộc thi nào khác, thuộc thể loại ca khúc, hòa tấu hoặc độc tấu nhạc cụ với thời lượng không quá 7 phút.

Các nghệ sĩ đến từ Hoà Bình tham gia Liên hoan Âm nhạc toàn quốc 2024. Ảnh: Tư liệu

Đối với phần biểu diễn, nghệ sĩ, ca sĩ dự thi được lựa chọn thể hiện các tác phẩm Việt Nam có giá trị nghệ thuật và kỹ thuật cao. Tham dự liên hoan có hơn 600 nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ 38 chi hội Nhạc sĩ Việt Nam trên cả nước với hơn 185 tiết mục biểu diễn trong 7 chương trình dự thi.

Liên hoan quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng của làng nhạc Việt như: NSƯT Tố Nga, NSƯT Tiến Lâm, NSƯT Quế Thương, NSƯT Thanh Nhân, NSƯT Hồng Tam, NSƯT Y Joel K’nul, NSƯT A Đuh - A Xin; cùng các ca sĩ Tùng Dương, Trần Hồng Nhung, Phạm Khánh Ngọc, Trang Nhung, Quốc Trị, Hiền Xuân, Nhật Huyền, Y Moan H’Mok...

Ca sĩ Tùng Dương

Bên cạnh đó còn có sự tham gia của các nghệ sĩ độc tấu nhạc cụ như Nguyễn Hùng Tâm (guitar), Hoàng Thanh Tú (đàn tranh), Nguyễn Duy Thịnh (đàn bầu), Trần Hoàng Oanh (đàn nguyệt), Lương Việt Hùng (sáo Mông), Trần Thu Hiền (piano), Nguyễn Công Minh (sáo)... và các nhóm nhạc Sol Việt, Black Eyes, cùng các nhóm múa minh họa.

Cơ cấu giải thưởng của liên hoan gồm Giải A, Giải B cho các tác phẩm âm nhạc và huy chương Vàng, huy chương Bạc dành cho các tiết mục biểu diễn.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là buổi biểu diễn Giao hưởng hữu nghị Việt - Trung do Dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM (HBSO) phối hợp cùng các nghệ sĩ, ca sĩ Việt Nam và Trung Quốc thực hiện.

Các tác phẩm tiêu biểu sẽ được trình diễn trong chương trình như bản giao hưởng Fantasy Hồng Hà - Trường Giang cùng chảy ra biển lớn (Đỗ Hồng Quân), Hòa điệu sắc màu (NSND Xuân Bắc), ca khúc Dòng sông tình bạn (nhạc Đức Trịnh, lời Việt - Lê Tự Minh, lời Trung - Lương Thiệu Vũ) do ca sĩ Khánh Ngọc và Wu Wei (Trung Quốc) biểu diễn, song tấu đàn Bầu - đàn Nguyệt Khúc Tương Tri (Đức Trịnh), Ngày Hội (NSND Phạm Ngọc Khôi)....