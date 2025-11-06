hung17.jpg
Lấy cảm hứng từ vùng đất cổ kính và trầm mặc, nơi văn hóa, nghệ thuật và tâm hồn Việt hòa quyện trong từng hơi thở, nhà thiết kế - NSƯT Đức Hùng ra mắt BST "Tím trong tim Huế". Trình diễn BST là Top 4 người mẫu đăng quang Vietnam’s Next Top Model gồm: Quán quân Lại Mai Hoa, Á quân Giang Phùng, Á quân Vũ Mỹ Ngân và Á quân Bảo Ngọc. 
Đây là lần đầu tiên NTK Đức Hùng dành trọn một BST để kể về Huế - vùng đất để lại trong anh nhiều rung cảm sâu lắng. "Huế đến với tôi không ồn ào, không vội vã mà len lỏi, thấm dần, nhẹ như sương sớm trên cầu Tràng Tiền, sâu như tiếng chuông chùa Thiên Mụ bảng lảng bên sông Hương", Đức Hùng chia sẻ.
Trong những tà áo dài mang gam tím Huế trầm ấm, sang trọng, họ tái hiện vẻ đẹp vừa truyền thống, vừa hiện đại của mảnh đất cố đô - nơi thanh lịch, tao nhã và đậm đà bản sắc văn hóa Việt.
"Tôi đã đến Huế nhiều lần và lần nào cũng mang về cảm xúc khác nhau. Nhưng điều khiến tôi day dứt muốn nói thay bằng ngôn ngữ thời trang, chính là sắc tím - màu của Huế, màu của một vùng đất đậm sâu bản sắc", NTK Đức Hùng chia sẻ.
BST "Tím trong tim Huế" là sự kết tinh giữa tình yêu, cảm xúc và nghiên cứu văn hóa. NTK Đức Hùng xem đây là hành trình tìm về di sản, nơi sắc tím trở thành cầu nối giữa quá khứ cung đình và hơi thở hiện đại. Anh lựa chọn những chất liệu truyền thống như lụa, nhung, gấm, taffeta, lưới, được xử lý tinh tế để tạo nên nhiều sắc độ tím khác nhau.