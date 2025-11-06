Nhân dịp Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9, chương trình Vietnam’s Next Top Model sẽ phát sóng tập đặc biệt với sự xuất hiện của NSƯT - nhà thiết kế (NTK) Đức Hùng trên cương vị giám khảo khách mời.