Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Nội vụ vào chiều 27/8, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận 80 năm qua, ngành Nội vụ dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự ủng hộ của nhân dân đã đồng hành cùng đất nước đi qua một hành trình gần một thế kỷ, để khẳng định bản lĩnh, sự nỗ lực, những đóng góp cụ thể, trực tiếp đối với đất nước và nhân dân.

Hoặc là bứt phá hoặc sẽ tụt hậu

Điểm lại các thành tựu nổi bật của ngành Nội vụ, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Bộ Nội vụ đã để lại dấu ấn đậm nét trong vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy. Cụ thể là tinh gọn, giảm hàng vạn đầu mối bên trong của tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp khối Chính phủ và chính quyền các cấp, thiết lập mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước.

Cùng với đó, chính sách an sinh xã hội được hoàn thiện, trở thành hình mẫu quốc tế về thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ; tỷ lệ thất nghiệp duy trì dưới 3%, năng suất lao động tăng ổn định; chính sách tiền lương và chăm lo người có công được quan tâm toàn diện, chu đáo.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Phúc

"Có thể khẳng định rằng dù ở bất kỳ giai đoạn nào - thời chiến hay thời bình, xây dựng hay đổi mới - ngành Nội vụ luôn là lực lượng kiên trung, tận tụy, sáng tạo, góp phần trực tiếp kiến tạo nền quản trị quốc gia và chăm lo an sinh xã hội" - Tổng Bí thư đánh giá.

Tổng Bí thư ghi nhận, tri ân công lao của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành Nội vụ qua các thời kỳ. Từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cụ Huỳnh Thúc Kháng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các Bộ trưởng tiêu biểu khác… đến những cán bộ, công chức hôm nay, tất cả đã để lại di sản tinh thần, kinh nghiệm quý báu và truyền thống vẻ vang cho ngành Nội vụ.

"Tôi biểu dương và đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Nội vụ trong hành trình 80 năm qua. Chúng ta tự hào có một đội ngũ cán bộ Nội vụ kiên trung, sáng tạo, hết lòng vì Đảng, vì nước, vì dân; đồng thời luôn trân trọng, tri ân sự hy sinh, đóng góp của những người đã cống hiến cả tuổi xuân, cả cuộc đời cho sự nghiệp vẻ vang này" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư lưu ý quỹ thời gian cho thực hiện mục tiêu lớn lao kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước không còn nhiều nhưng bộn bề những công việc cần trăn trở, lo toan.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian, hoặc là bứt phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, hoặc sẽ tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội lịch sử. Trong bối cảnh đó, ngành Nội vụ với vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng của đất nước, hơn lúc nào hết, cần tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, không ngừng chủ động đổi mới sáng tạo" - Tổng Bí thư nhắn nhủ.

Tổng Bí thư cũng lưu ý ngành Nội vụ xác định sứ mệnh trong kiến tạo phát triển, chăm lo cho an sinh xã hội, cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân; nỗ lực góp phần xây dựng một nền hành chính quốc gia phục vụ, dân chủ, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, quản lý phát triển xã hội công bằng và bền vững, để không một ai bị bỏ lại phía sau.

Sàng lọc, loại bỏ những cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm

Để hiện thực hóa khát vọng đó, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Nội vụ và toàn ngành tập trung thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ lớn.

Đầu tiên là hoàn thiện thể chế về nền hành chính Nhà nước, công vụ, công chức, chính sách xã hội. Nền hành chính phải thực sự là nền hành chính phục vụ phát triển, tạo ra không gian phát triển, để các cấp chính quyền phát huy tốt nhất năng lực của mình, tạo động lực đổi mới, kiến tạo, phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Nhiệm vụ nữa là tiếp tục cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, củng cố và tăng cường thành quả đạt được. Trong đó có cơ chế vận hành để bộ máy chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là sáng tạo đột phá cho kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của ngành Nội vụ. Ảnh: Quang Phúc

Đồng thời với đó là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tinh gọn, chất lượng cao, ngang tầm nhiệm vụ.

"Bộ Nội vụ cần sớm tham mưu Chính phủ cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; sàng lọc, loại bỏ những cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, tiêu cực, nhũng nhiễu, vô cảm với nhân dân. Đồng thời cần có chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút, giữ chân người tài; có cơ chế hữu hiệu để bồi dưỡng, phát triển nhân tài, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung" - Tổng Bí thư yêu cầu. Theo ông, ngành phải luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Ngoài ra, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh đến việc phát huy vai trò trung tâm trong tham mưu và thực hiện chính sách an sinh xã hội bảo đảm toàn diện, bao trùm, hiệu quả. Trong đó có việc tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội để đây thực sự là chỗ dựa an toàn cho người lao động.

Đối với người có công với cách mạng phải tiếp tục thực hiện chính sách chăm lo, để người có công và gia đình của họ có mức sống “bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân nơi cư trú”. Đó không chỉ là đạo lý mà còn là trách nhiệm, là lương tâm của thế hệ hiện tại với quá khứ hào hùng của dân tộc.

"Đừng để những người có công và thân nhân phải chờ đợi vì những thủ tục, quy trình khô cứng để rồi có trường hợp chúng ta không còn cơ hội để tri ân hay phải ân hận vì sự tri ân không đủ đầy, chu đáo như chúng ta mong muốn" - Tổng Bí thư dặn dò.

"Với truyền thống vẻ vang 80 năm qua, tôi tin tưởng rằng Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó; tiếp tục là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong tham mưu chiến lược cho Đảng, Chính phủ về xây dựng và hoàn thiện thể chế, kiến tạo nền hành chính nhà nước, an sinh xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới" - Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cũng bày tỏ tin tưởng rằng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của ngành Nội vụ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc.

Ngành Nội vụ phải tiếp tục là lực lượng tiên phong, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, vì dân, vì một Việt Nam phồn thịnh, hùng cường, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.