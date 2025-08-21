Theo dự thảo, người trúng tuyển công chức sẽ được xếp lương dựa trên thời gian đã công tác và có đóng bảo hiểm xã hội trước đó. Nếu quá trình làm việc trước đây phù hợp với chuyên môn vị trí mới, thời gian này sẽ được cộng dồn để tính bậc lương, trừ trường hợp đã nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.

Cách tính lương cụ thể được chia theo từng ngạch công chức như sau:

Chuyên viên cao cấp (A3.1 hoặc A3.2): Bắt đầu từ bậc 1, hệ số 6,20 hoặc 5,75; cứ 3 năm tăng 1 bậc.

Chuyên viên chính (A2.1 hoặc A2.2): Bắt đầu từ bậc 1, hệ số 4,40 hoặc 4,00; cứ 3 năm tăng 1 bậc.

Chuyên viên, cán sự (A1 hoặc A0): Bắt đầu từ bậc 1, hệ số 2,34 (A1) hoặc 2,10 (A0); cứ 3 năm tăng 1 bậc.

Nhân viên (loại B): Bắt đầu từ bậc 1, hệ số 1,86; cứ 2 năm tăng 1 bậc.

Nếu sau khi quy đổi còn dư số tháng chưa đủ 24 tháng, số tháng này sẽ được tính vào lần nâng bậc tiếp theo hoặc tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Đối với những người đang làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang hoặc cơ yếu, nếu được tuyển vào công chức, việc chuyển xếp lương sẽ thực hiện theo các thông tư hướng dẫn trước đây.

Dự thảo cũng lưu ý, nếu vị trí việc làm yêu cầu có kinh nghiệm công tác thì thời gian kinh nghiệm này không được tính thêm khi xếp lương. Ngoài ra, khi được điều chuyển sang vị trí mới, công chức sẽ được xếp lại lương theo ngạch phù hợp với công việc mới.

Thông tư dự kiến có hiệu lực trong năm nay. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành và địa phương trước khi ban hành chính thức.