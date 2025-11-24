Theo Tổng Bí thư, đội ngũ cán bộ kiểm tra phải thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”, tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định trước mọi khó khăn, không chịu bất kỳ sức ép, tác động hay cám dỗ nào.
Ban Bí thư sáng nay tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng.
Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.
Cán bộ kiểm tra không chịu bất kỳ sức ép, tác động hay cám dỗ nào
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có thể thấy một bài học rất sâu sắc là càng trong những lúc khó khăn, chúng ta càng phải làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được triển khai quyết liệt, toàn diện với nhiều đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với chế độ.
Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm hạn chế cần khắc phục.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng các cấp, nhất là ở cấp xã; nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát ngay từ từng chi bộ.
Ông cũng đề nghị triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng và những nhiệm vụ do cấp ủy giao; không để có “khoảng trống”, “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được; phải chuyển mạnh trọng tâm công tác sang giám sát thường xuyên, giám sát chủ động, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa; chủ động giám sát ngay từ đầu và xuyên suốt trên mọi mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
Tổng Bí thư yêu cầu kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương, vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.
Đồng thời, Tổng Bí thư yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm nhưng cũng kiên quyết bảo vệ những người mạnh dạn đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước, triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai tài sản theo quy định, giám sát việc giải quyết những vấn đề “nóng” mà dư luận xã hội quan tâm.
Cán bộ kiểm tra phải xứng đáng là người bảo vệ sự trong sạch và vững mạnh của Đảng
Ủy ban Kiểm tra các cấp cần được xây dựng tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ kiểm tra phải thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”; tuyệt đối trung thành với Đảng; kiên định trước mọi khó khăn; không chịu bất kỳ sức ép, tác động hay cám dỗ nào.
Mỗi cán bộ kiểm tra phải nắm chắc đường lối, nguyên tắc, quy định của Đảng; tinh thông nghiệp vụ; có khả năng phân tích, dự báo, phát hiện vấn đề từ sớm, từ xa. Đồng thời, cán bộ kiểm tra phải biết lắng nghe, thấu hiểu thực tiễn; xử lý công minh, khách quan, đúng nguyên tắc, đúng quy trình.
Theo Tổng Bí thư, công việc của người làm công tác kiểm tra đòi hỏi sự trong sáng và dũng khí rất lớn. Vì vậy, từng cán bộ phải luôn tự rèn luyện, giữ gìn đạo đức, nâng cao trình độ; rèn luyện phong cách làm việc công tâm, thận trọng, quyết đoán.
Tổng Bí thư cho rằng hơn bao giờ hết, đội ngũ cán bộ kiểm tra phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và sự tận tụy để xứng đáng là người bảo vệ sự trong sạch và vững mạnh của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.
Theo thông tin tại hội nghị, về kết quả thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã kiểm tra 232.401 tổ chức đảng và 1.284.298 đảng viên, có 289.101 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Trong đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 60 đoàn kiểm tra do ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn, kiểm tra 172 tổ chức đảng.
Cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 852 tổ chức đảng, 5.422 đảng viên, có 1.947 cấp ủy viên; qua kiểm tra đã kết luận 545 tổ chức đảng và 4.213 đảng viên có vi phạm khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 231 tổ chức đảng, 2.885 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 155 tổ chức đảng và 2.615 đảng viên.
Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 13.612 tổ chức đảng và 38.378 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 11.172 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát đã kết luận 830 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, giám sát 145 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên.
Cấp ủy các cấp và chi bộ đã giám sát chuyên đề 176.229 tổ chức đảng và 596.688 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát chuyên đề đối với 123.906 tổ chức đảng và 174.472 đảng viên.