Ban Bí thư sáng nay tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Ảnh: TTXVN

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Cán bộ kiểm tra không chịu bất kỳ sức ép, tác động hay cám dỗ nào

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có thể thấy một bài học rất sâu sắc là càng trong những lúc khó khăn, chúng ta càng phải làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được triển khai quyết liệt, toàn diện với nhiều đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với chế độ.

Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm hạn chế cần khắc phục.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng các cấp, nhất là ở cấp xã; nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát ngay từ từng chi bộ.

Ông cũng đề nghị triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng và những nhiệm vụ do cấp ủy giao; không để có “khoảng trống”, “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được; phải chuyển mạnh trọng tâm công tác sang giám sát thường xuyên, giám sát chủ động, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa; chủ động giám sát ngay từ đầu và xuyên suốt trên mọi mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Tổng Bí thư yêu cầu kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương, vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Công việc của người làm công tác kiểm tra đòi hỏi sự trong sáng và dũng khí rất lớn. Ảnh: TTXVN

Đồng thời, Tổng Bí thư yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm nhưng cũng kiên quyết bảo vệ những người mạnh dạn đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước, triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai tài sản theo quy định, giám sát việc giải quyết những vấn đề “nóng” mà dư luận xã hội quan tâm.

Cán bộ kiểm tra phải xứng đáng là người bảo vệ sự trong sạch và vững mạnh của Đảng

Ủy ban Kiểm tra các cấp cần được xây dựng tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ kiểm tra phải thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”; tuyệt đối trung thành với Đảng; kiên định trước mọi khó khăn; không chịu bất kỳ sức ép, tác động hay cám dỗ nào.

Mỗi cán bộ kiểm tra phải nắm chắc đường lối, nguyên tắc, quy định của Đảng; tinh thông nghiệp vụ; có khả năng phân tích, dự báo, phát hiện vấn đề từ sớm, từ xa. Đồng thời, cán bộ kiểm tra phải biết lắng nghe, thấu hiểu thực tiễn; xử lý công minh, khách quan, đúng nguyên tắc, đúng quy trình.

Theo Tổng Bí thư, công việc của người làm công tác kiểm tra đòi hỏi sự trong sáng và dũng khí rất lớn. Vì vậy, từng cán bộ phải luôn tự rèn luyện, giữ gìn đạo đức, nâng cao trình độ; rèn luyện phong cách làm việc công tâm, thận trọng, quyết đoán.

Tổng Bí thư cho rằng hơn bao giờ hết, đội ngũ cán bộ kiểm tra phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và sự tận tụy để xứng đáng là người bảo vệ sự trong sạch và vững mạnh của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.