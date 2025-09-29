Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sáng nay họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm để đánh giá tình hình công tác từ sau phiên họp tháng 7 đến nay.

Ngay trong chiều nay, trao đổi với báo giới, Phó Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, tại cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc các cơ quan tập trung điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc, đồng thời phát hiện một số vụ mới có tính chất cảnh báo cao.

Tổng Bí thư biểu dương các cơ quan tố tụng phối hợp chặt chẽ. Trong 3 tháng, cơ quan chức năng đã khởi tố 443 vụ án với 1.488 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ; hoàn thành việc xử lý nhiều vụ án trọng điểm.

Các cơ quan tố tụng đã triệt phá nhiều vụ phạm tội có tổ chức, có sự câu kết giữa các đối tượng các băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất. Trong số này có cả lãnh đạo chủ chốt một số địa phương, cán bộ trong cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh và niềm tin của nhân dân.

Không để lọt vào Trung ương khóa 14, Quốc hội khóa 16 cán bộ tham nhũng

Tổng Bí thư nêu điển hình là các băng nhóm ở Thanh Hóa như Tuấn “thần đèn”, Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ”... liên quan đến các vi phạm trong khai thác tài nguyên, khoáng sản, đấu giá, trốn thuế, đưa, nhận, môi giới hối lộ…

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý tình trạng “quan - thương” câu kết để trục lợi ngày càng tinh vi, biến tướng, nguy hại hơn, với mối quan hệ “quan chức - doanh nhân - tội phạm”. Các đối tượng đã thông đồng, móc ngoặc, hình thành “nhóm lợi ích” để trục lợi, thậm chí chi phối, lũng đoạn quyền lực, làm ảnh hưởng đến môi trường phát triển lành mạnh của nền kinh tế và hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước.

Tổng Bí thư lưu ý, việc nhận diện và triệt phá, xóa bỏ các mối liên hệ này là vô cùng quan trọng, "chúng ta đã làm và sẽ tiếp tục làm trong thời gian tới".

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc, không để kéo dài sang nhiệm kỳ mới. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã chỉ đạo rà soát, phân loại, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài.

Tổng Bí thư biểu dương Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đổi mới cách làm, chuyển trọng tâm sang giám sát, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Ủy ban tập trung giám sát thường xuyên việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển đất nước trong các nghị quyết, kết luận của Đảng, nhất là giám sát việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với tổ chức đại hội đảng các cấp.

Quán triệt tư duy “hạch toán kinh tế”

Tổng Bí thư cho biết, chỉ còn 3 tháng nữa là hết năm và hết nhiệm kỳ Đại hội 13, khối lượng công việc còn rất lớn, yêu cầu rất cao, rất khẩn trương.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng phải khẩn trương, quyết liệt, mạnh mẽ hơn, nhất là đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc, không để kéo dài sang nhiệm kỳ mới. Tổng Bí thư nhấn mạnh, kiên quyết không để lọt vào Trung ương khóa 14 và Quốc hội khóa 16 những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư yêu cầu phải tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc có sự cấu kết, móc nối giữa quan chức thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp để trục lợi, nhất là với đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp, theo đúng tinh thần “khởi tố 1 vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, để gióng lên hồi chuông cảnh báo, răn đe mạnh mẽ.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy có liên quan khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc về sản xuất, buôn bán các mặt hàng là thực phẩm chức năng, sữa giả, thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng.

Các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc có liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa 14 và nhân sự đại biểu Quốc hội khóa 16, HĐND các cấp.

Về xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, Tổng Bí thư cho rằng, đây là mệnh lệnh chính trị, kiên quyết phải hoàn thành trong năm nay, không để lãng phí kéo dài. Dự án xây dựng cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức phải hoàn thành trước 30/11, vì đã công bố công khai trên các phương tiện thông tin, nếu không đúng hẹn là mất niềm tin của nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Nội chính Trung ương đánh giá, nhận diện đầy đủ, chính xác, khách quan những sơ hở, bất cập có thể phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và đề xuất giải pháp khắc phục, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quý 4.

Tổng Bí thư khẳng định, cần quán triệt tư duy “hạch toán kinh tế” trong từng chương trình, dự án, công trình của Nhà nước ngay từ khi triển khai, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.