Đây sẽ là chuyến thăm Australia đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese để thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Trước chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam, Thủ tướng Australia đã có thông điệp về kỳ vọng đối với chuyến thăm này.

Theo đó, Australia và Việt Nam là những đối tác gần gũi trong khu vực với tình hữu nghị lâu đời. Tháng 3/2024, Australia và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Đây là nền tảng để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm quốc phòng và an ninh, hợp tác kinh tế, giáo dục, năng lượng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm 24/4. Ảnh: TTXVN

“Tôi mong đợi được tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và trao đổi về cách tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai quốc gia. Quan hệ Việt Nam - Australia được xây dựng trên nền tảng niềm tin chiến lược sâu sắc với các lợi ích chung và khát vọng chung về tương lai của khu vực” - Thủ tướng Australia Anthony Albanese chia sẻ.

Thủ tướng Anthony Albanese cũng cho biết hai quốc gia có sự kết nối văn hóa sâu sắc, hiện có khoảng 350.000 người Australia gốc Việt tại Australia.

Trong cuộc điện đàm hồi cuối tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia nhận thấy mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, tin cậy, thực chất và hiệu quả khi các lĩnh vực trụ cột trong Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện 2024-2027 đều được triển khai đúng tiến độ, đến nay đã cơ bản hoàn thành 96%.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Australia luôn là người bạn tin cậy, là Đối tác Chiến lược toàn diện giàu tiềm năng và có vị thế, vai trò ngày càng tăng ở khu vực, cùng chia sẻ với Việt Nam nhiều lợi ích chiến lược cũng như các điểm tương đồng về phát triển bao trùm, chuyển đổi xanh, kinh tế số và tự chủ chiến lược.

Những thành tựu trong quan hệ Việt Nam - Australia

Việt Nam và Australia hiện có trên 20 cơ chế hợp tác song phương được duy trì, trong đó có các cơ chế quan trọng như họp thường niên hai Thủ tướng, hai Bộ trưởng Ngoại giao, hai Bộ trưởng Quốc phòng và Hội nghị Đối tác kinh tế và các hợp tác giữa các địa phương.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 14 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 6,8 tỷ USD và nhập khẩu đạt 7,2 tỷ USD. Hiện Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia.

Phía Australia đã mở cửa cho quả vải, xoài, thanh long, nhãn, chanh leo, bưởi (tháng 9/2024), tôm đông lạnh. Còn Việt Nam đã mở cửa cho Australia đối với 7 loại quả gồm: cam, quýt, cherry, nho, đào, xuân đào, mận, việt quất.

Australia là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Australia mới đây thông báo sẽ cấp gần 100 triệu AUD tổng viện trợ phát triển cho Việt Nam trong năm tài chính 2026-2027, trong đó tập trung hợp tác về khoa học công nghệ, phát triển kỹ năng và nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Australia đã hỗ trợ Việt Nam tổng cộng hơn 3 tỷ AUD (khoảng 47 nghìn tỷ đồng).

Tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba cùng hơn 200 sĩ quan, thủy thủ thăm TP Đà Nẵng hồi cuối tháng 3. Ảnh: ĐSQ Australia

Hai bên hợp tác tốt trong an ninh, quốc phòng thông qua trao đổi đoàn, ký thỏa thuận hợp tác, hợp tác phòng chống tội phạm, quản lý xuất nhập cảnh, chống di cư bất hợp pháp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đào tạo tiếng Anh...

Hai bên đã thiết lập quan hệ Đối tác Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (tháng 3/2024). Không quân Hoàng gia Australia đã 7 lần hỗ trợ vận chuyển bệnh viện dã chiến của ta tới Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.

Tàu hải quân Australia nhiều lần thăm Việt Nam. Australia là nước duy nhất đặt đại diện thường trực tại Trung tâm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia tại TPHCM, qua đó hai bên thường xuyên trao đổi thông tin tình báo, hợp tác chống khủng bố, buôn người, tội phạm ma túy...

Hợp tác giáo dục tiếp tục đà phát triển mạnh. Năm 2026, với gần 25.000 sinh viên, Việt Nam đang xếp thứ 4 trong nhóm 5 nước có số lượng sinh viên theo học nhiều nhất tại Australia. Từ năm 2015, có hơn 6.000 sinh viên Australia sang Việt Nam theo chương trình Colombo mới. Hiện có hơn 400 chương trình liên kết giữa các cơ sở đào tạo hai nước tại Việt Nam, trong đó có hơn 40 chương trình đại học.

Hợp tác khoa học - công nghệ tiếp tục được quan tâm cao, hai bên triển khai hiệu quả giai đoạn 2 chương trình Aus4Innovation. Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Cơ quan Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia đã ký mới Bản ghi nhớ hợp tác về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trong 5 năm.

Tiếp nhận hàng cứu trợ bão lũ từ Australia tới Việt Nam để hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng của bão lũ hồi tháng 6. Ảnh: ĐSQ Australia

Số lượng khách du lịch Australia đến Việt Nam tăng đều qua các năm với gần 550.000 lượt năm 2025 (tăng 12% so với năm 2024), đưa Australia vào nhóm 10 thị trường nguồn lớn nhất của ta. Số khách du lịch Việt Nam đến Australia vẫn tăng đều qua các năm, đạt 200.000 năm 2025, lần đầu tiên vào nhóm 10 thị trường khách quốc tế hàng đầu của Australia. Hiện nay, số lượng chuyến bay giữa hai nước đạt 56 chuyến khứ hồi/tuần.

Cộng đồng người Việt tại Australia đứng thứ 5 trong số các cộng đồng sắc tộc gốc nước ngoài tại Australia. Người Việt có mặt ở hầu hết các bang song tập trung chủ yếu tại các bang Queensland, New South Wales, Nam Australia, Victoria…