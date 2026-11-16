Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng thống Chile

Chiều 16/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Chile José Antonio Kast và phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Chile và phu nhân tiến vào Nhà Quốc hội. Các em thiếu nhi Thủ đô có mặt tại Nhà Quốc hội vui mừng vẫy cờ hai nước chào đón Tổng thống và phu nhân cùng đoàn cấp cao Chile.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống José Antonio Kast và phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet dẫn đầu đoàn cấp cao Chile thăm chính thức Việt Nam.

Các em thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Tổng thống và phu nhân những bó hoa tươi thắm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đón Tổng thống Chile José Antonio Kast và phu nhân María Pia Adriasola Barroilhet. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Lễ đón chính thức Tổng thống Chile và phu nhân

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast đi dọc thảm đỏ bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, hai lãnh đạo rời bục danh dự và duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng thống Chile José Antonio Kast và phu nhân María Pia Adriasola de Kast

Đây là lần đầu tiên Tổng thống José Antonio Kast đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức hồi tháng 3.

Chile là một trong những quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Tháng 5/2007, hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện.

Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 2,1 tỷ USD. Chile là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam tại Mỹ Latinh, còn Việt Nam đứng đầu danh sách đối tác ASEAN của Chile.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast trước hội đàm

Việt Nam và Chile cách nhau nửa bán cầu, thế nhưng, khoảng cách địa lý xa xôi ấy không làm cản trở sự phát triển mối quan hệ giữa hai nước. Quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Việt Nam và Chile ngày càng gắn bó và tin cậy, thể hiện qua các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương

Kinh tế - thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Chile là đối tác thương mại thứ tư và thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam tại Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại ASEAN

Chuyến thăm của Tổng thống Chile và phu nhân có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo động lực mới thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước

Cũng trong chiều nay, Tổng thống Chile và đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

Ngay từ những năm 1960, khi Việt Nam đang trong cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, phong trào đoàn kết với Việt Nam tại Chile đã phát triển mạnh mẽ. Ông Salvador Allende, khi đó là Chủ tịch Thượng viện và sau này là Tổng thống, đến thăm Việt Nam vào tháng 5/1969, giữa lúc chiến sự đang ác liệt, đã trở thành một biểu tượng đặc biệt, là sự lựa chọn đứng về phía lẽ phải. Cuộc gặp giữa ông và Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự gặp gỡ của hai tầm nhìn, hai khát vọng, hai niềm tin vào tương lai của hai dân tộc

Trước đó vào sáng nay, Tổng thống Chile đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Chile.

Tổng thống José Antonio Kast nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Chile được xây dựng trên nền tảng hợp tác và nhận thức chung về tầm quan trọng của hội nhập kinh tế quốc tế. Hai nước cùng coi thương mại quốc tế và mở rộng thị trường là những công cụ quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chile (VCFTA) có hiệu lực từ năm 2014 và việc hai nước cùng tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã tạo khuôn khổ thuận lợi để thúc đẩy trao đổi thương mại, củng cố lòng tin và mở ra những cơ hội kinh doanh mới.

Đề cập triển vọng hợp tác, Tổng thống cho biết, Chile có thế mạnh về khai khoáng, lâm nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản; sở hữu nguồn tài nguyên đồng và lithium phục vụ các ngành công nghiệp tương lai. Chile mong muốn tăng cường hợp tác công nghệ, đổi mới sáng tạo và các dịch vụ chuyên ngành.

Với nông nghiệp và thực phẩm, Tổng thống đánh giá hai nước còn nhiều dư địa hợp tác, đặc biệt là mở rộng khả năng tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm nông sản, thực phẩm.

Về đầu tư, Tổng thống khẳng định, Chile mong muốn trở thành điểm đến tin cậy, ổn định, có môi trường thuận lợi cho các dự án dài hạn.

Tổng thống Chile José Antonio Kast và phu nhân, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các cơ quan chụp ảnh lưu niệm tại diễn đàn. Ảnh: Bộ Công Thương

Chile khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nước này, qua đó tiếp cận thị trường Mỹ Latinh thông qua mạng lưới các hiệp định thương mại quốc tế. Đồng thời, Chile mong muốn doanh nghiệp nước này tăng cường hiện diện tại Việt Nam và mở rộng hoạt động tại khu vực Đông Nam Á.

Đánh giá cao vai trò của Việt Nam khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên CPTPP năm 2026, Tổng thống José Antonio Kast cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC năm 2027.

Tổng thống khẳng định, Việt Nam và Chile có điều kiện tiếp tục mở rộng thương mại, đầu tư và liên kết doanh nghiệp, cùng xây dựng giai đoạn phát triển mới trong quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Chile Francisco Pérez Mackenna cho biết, Chile đang triển khai các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án dài hạn, qua đó thu hút doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, mở rộng hoạt động tại Chile.

Bộ trưởng cho rằng, hợp tác không chỉ dừng lại ở gia tăng trao đổi thương mại mà cần hướng tới thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và liên kết sản xuất, mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai nước.