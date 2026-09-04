Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị Không gian vũ trụ tại Paris từ ngày 7-12/9.

Quan hệ Việt Nam - Nga có nền tảng truyền thống lâu đời, đã được vun đắp suốt chặng đường dài 3/4 thế kỷ, năm 2025 hai nước đã kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong những năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Nga tiếp tục được duy trì và phát triển trên nền tảng vững chắc của quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện. Hai nước duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Nga Putin hồi tháng 5/2025 trong khuôn khổ chuyến thăm Nga và dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ảnh: RIA Novosti

Các lĩnh vực hợp tác truyền thống như quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo ngày càng được tăng cường, giao lưu nhân dân không ngừng được thắt chặt.

Bên cạnh đó, hai bên cũng từng bước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ vượt trội...

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga với khoảng 80.000 người là cầu nối quan trọng cho quan hệ hai nước.

Quan hệ Việt Nam và Pháp có bề dày lịch sử, với hơn 50 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong chuyến thăm Pháp vào tháng 10/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Macron đã thống nhất nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Pháp khi đó trở thành nước EU đầu tiên có quan hệ ở mức cao nhất với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp hồi tháng 5/2025. Ảnh: Phạm Hải

Hai nước duy trì nhiều cơ chế hợp tác song phương đa dạng; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế.

Pháp là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ năm của Việt Nam; là nhà tài trợ châu Âu song phương ODA hàng đầu cho Việt Nam và Việt Nam đứng thứ 2 trong số các nước hưởng ODA của Pháp, tập trung vào các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, chuyển giao công nghệ, nông nghiệp, công nghiệp xanh và tài chính...

Hợp tác địa phương là nét đặc thù trong quan hệ Việt Nam - Pháp từ những năm 1990.

Hiện nay có khoảng 350.000 người Việt Nam sinh sống ở Pháp.