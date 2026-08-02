Theo đó, với Đảng ủy các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ, Bộ Chính trị yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ đồng bộ với phân cấp, phân quyền. Nhiệm vụ này cần hoàn thành trong năm 2026.

Đảng ủy các bộ, cơ quan ngang bộ đẩy nhanh tiến độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện; tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ toàn bộ trụ sở, nhà đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp; phân loại rõ tài sản tiếp tục sử dụng, tài sản chuyển đổi công năng, tài sản giao thu hồi, điều chuyển, chuyển giao hoặc xử lý theo hình thức khác theo quy định. Bộ Chính trị lưu ý kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng trụ sở bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc chưa có phương án xử lý rõ ràng.

Đảng ủy Bộ Tài chính được giao lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu xây dựng 2 chỉ tiêu kinh tế tổng hợp cấp xã, gồm tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã và thu nhập bình quân đầu người ở cấp xã, báo cáo lại Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị định hướng nghiên cứu xây dựng 2 chỉ tiêu kinh tế tổng hợp cấp xã, gồm tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã và thu nhập bình quân đầu người ở cấp xã. Ảnh: Nguyễn Huế

Với Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung chỉ đạo thí điểm thành lập mới 2 đảng bộ cơ sở trực thuộc cấp ủy tỉnh, thành phố, gồm: đảng bộ HĐND tỉnh, thành phố và đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, thành phố, đồng thời kiện toàn mô hình đảng bộ trực thuộc cơ sở là cấp trên trực tiếp của các chi bộ thôn, tổ dân phố theo đề án của Trung ương. Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy thực hiện điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận theo hướng dẫn của Trung ương (triển khai ngay sau khi có chủ trương của Ban chấp hành Trung ương Đảng), hoàn thành trong quý 3.

Bộ Chính trị chỉ đạo các địa phương rà soát, đánh giá, điều chỉnh việc sắp xếp, bố trí cán bộ cấp tỉnh, cấp xã sau hợp nhất, sáp nhập theo phân cấp quản lý cán bộ.

Một nhiệm vụ khác với địa phương là tập trung cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ với yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngoài ra, Bộ Chính trị yêu cầu rà soát, đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã nhằm khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, trùng giẫm, giao thoa chức năng, nhiệm vụ; cắt khúc, phân mảng trong quản lý giữa cấp tỉnh, cấp xã.

Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy chủ động rà soát những đơn vị hành chính chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành; xây dựng phương án điều chỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Chính trị lưu ý các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sắp xếp bên trong tổ chức bộ máy hệ thống chính trị địa phương, nhất là sắp xếp, tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của Trung ương.

Hoàn thành sắp xếp trường mầm non, tiểu học, phổ thông

Với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, Bộ Chính trị quán triệt cần đổi mới căn bản công tác đánh giá cán bộ, kiên quyết xóa bỏ tình trạng "cào bằng"; lấy sản phẩm đầu ra, hiệu quả giải quyết công việc làm thước đo cốt lõi. Trong đó gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu với hiệu quả của tập thể; kiên quyết thay thế cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm và kịp thời trọng dụng nhân tố có tư duy đổi mới sáng tạo, mang lại kết quả đột phá.

Địa phương ưu tiên bố trí cán bộ, công chức có năng lực, chuyên môn sâu đảm nhiệm các vị trí trọng yếu. Ảnh: Hoàng Anh

Các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, ưu tiên bố trí cán bộ, công chức có năng lực, chuyên môn sâu đảm nhiệm các vị trí trọng yếu, trực tiếp phục vụ nhân dân (đất đai, tài chính, tư pháp, công nghệ thông tin, tiếp công dân...).

Bộ Chính trị giao nhiệm vụ triển khai đồng bộ, thực chất Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài gắn với thúc đẩy cơ chế liên thông nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư.

"Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; kiên quyết chống lợi ích nhóm, cục bộ, bè phái, chạy chức, chạy quyền; thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác cán bộ" - kế hoạch của Bộ Chính trị nêu rõ.

Với riêng cấp ủy cấp xã, Bộ Chính trị chỉ đạo kết thúc hoạt động của đảng bộ các cơ quan đảng, đảng bộ UBND cấp xã; thành lập chi bộ các phòng, ban chuyên môn, đơn vị cấp xã sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương.

Các xã tiếp tục sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, phổ thông ở các xã, phường, cơ sở y tế tại địa phương. Nhiệm vụ này hoàn thành trong năm 2026.