Khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, họp nhiều chuyển biến ít

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm.

Đó là phải thống nhất nhận thức trong giai đoạn phát triển mới, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ không chỉ là nhiệm vụ nội bộ của Đảng mà là năng lực gốc của quản trị quốc gia. Công tác xây dựng Đảng là điều kiện quyết định để biến đường lối thành hiện thực, biến nghị quyết thành hành động, biến nguồn lực thành phát triển, biến niềm tin của nhân dân thành sức mạnh.

Nghị quyết Đại hội 14 đặt ra yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy, trong đó có yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để làm cho đất nước tự chủ chiến lược, phát triển nhanh, bền vững. Xây dựng Đảng trong giai đoạn mới không chỉ là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn phải xây dựng một Đảng đủ bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, năng lực và phương thức lãnh đạo phù hợp để dẫn dắt đất nước trong kỷ nguyên mới.

Xây dựng Đảng phải gắn chặt với xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng. Công tác tham mưu phải chuyển mạnh từ phản ứng, xử lý vụ việc phát sinh sang chủ động dự báo, đón đầu xu hướng, chuẩn bị từ sớm, từ xa những vấn đề lớn về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, năng lực tổ chức thực hiện đang là điểm nghẽn lớn ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, cần tập trung tháo gỡ, đồng thời phải khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, họp nhiều chuyển biến ít, ban hành văn bản nhiều nhưng sản phẩm cuối cùng không rõ.

Mọi nhiệm vụ lớn phải được lượng hóa bằng kết quả cụ thể, không để tình trạng việc chung chung, trách nhiệm chung chung, cuối cùng không ai chịu trách nhiệm.

Bằng cấp, thâm niên, chức vụ không thể thay thế cho năng lực thực thi, uy tín

Về đổi mới căn bản công tác cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu trong giai đoạn mới, cán bộ không chỉ cần bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống gương mẫu mà còn phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, năng lực chuyển đổi số, năng lực tổ chức thực hiện, năng lực xử lý vấn đề khó, năng lực đối thoại với nhân dân và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Công tác cán bộ phải đổi mới từ “đúng quy trình” sang “đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường, đúng sản phẩm”. Quy trình rất quan trọng nhưng quy trình không thay thế được chất lượng cán bộ. Hồ sơ rất cần thiết nhưng hồ sơ không thay thế được sản phẩm công việc. Bằng cấp, thâm niên, chức vụ không thể thay thế cho năng lực thực thi, uy tín và kết quả phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ việc đánh giá cán bộ phải là khâu đột phá. Đánh giá đúng thì bố trí đúng, sử dụng đúng, đào tạo đúng, bảo vệ đúng, sàng lọc đúng. Đánh giá sai thì người tốt không được phát huy, người yếu không bị thay thế, người cơ hội có thể chui sâu, leo cao, làm hỏng việc, hỏng tổ chức, hỏng niềm tin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển mạnh sang đánh giá cán bộ bằng phẩm chất, năng lực, uy tín, sản phẩm cụ thể, kết quả thực hiện nhiệm vụ, dữ liệu công việc và sự tín nhiệm của nhân dân. Ông quán triệt thực hiện thực chất chủ trương “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”. Bên cạnh đó là phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ có năng lực nổi trội, cán bộ trưởng thành từ thực tiễn cơ sở.

Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và cán bộ cơ sở cần đặc biệt quan tâm, đồng thời có cơ chế mạnh mẽ hơn để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài.

Bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới phải được tiến hành chủ động, chặt chẽ, thận trọng, khách quan, gắn với quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mất cảnh giác trên không gian mạng. Tuy nhiên, việc này cần phải không định kiến, không làm ảnh hưởng đến cán bộ tốt, cán bộ có năng lực, cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải đổi mới thực chất sinh hoạt chi bộ; khắc phục tình trạng sinh hoạt hình thức, nể nang, ngại va chạm, thiếu tính chiến đấu; phát triển đảng viên phải chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Ông cũng lưu ý về việc quản lý chặt chẽ đảng viên, rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát quyền lực phải được thực hiện trong toàn bộ quá trình: xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Đồng thời phải kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm, cục bộ địa phương, thân quen, khép kín, tư duy nhiệm kỳ.

Mọi quy định của Đảng phải được thực hiện nghiêm túc, nhất quán, gắn với kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm. Công tác kiểm tra, giám sát phải chuyển mạnh từ bị động sang chủ động, từ xử lý sau vi phạm sang phòng ngừa, cảnh báo sớm.

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải tiếp tục kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cùng với chống tham nhũng, tiêu cực phải chống cả trì trệ, né tránh, đùn đẩy, vô cảm trước yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định việc kiểm soát quyền lực không phải để làm chậm đổi mới mà để quyền lực được sử dụng đúng mục đích, đúng thẩm quyền, đúng trách nhiệm, vì lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích chính đáng của nhân dân.



