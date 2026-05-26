Chiều 26/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, cuộc kiểm tra, giám sát đối với Đảng ủy Quốc hội đã được thực hiện đúng quy trình. Đảng ủy Quốc hội đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tiếp tục rà soát, tháo gỡ những điểm nghẽn lớn về thể chế.

Về kết quả kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, về cơ bản, các văn bản pháp lý đã được hoàn thành kịp thời; hoạt động theo mô hình mới bước đầu chưa phát sinh những vướng mắc lớn. Tuy nhiên, Tổng Bí thư đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện thể chế để bảo đảm đồng bộ, lâu dài, khắc phục tình trạng một số quy định còn mang tính xử lý tình huống trước mắt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục theo dõi sát thực tiễn vận hành ở cơ sở, nhất là cấp xã sau sắp xếp, để kịp thời tháo gỡ khó khăn về biên chế, năng lực cán bộ, điều kiện bảo đảm và phân định thẩm quyền.

Đảng ủy Quốc hội cần phối hợp với các cơ quan để khắc phục những khó khăn rất thực tế mà báo cáo giám sát đã chỉ ra.

“Tinh thần phân cấp là đúng, nhưng phân cấp phải đi liền với nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát và xác định rõ trách nhiệm; không để tình trạng phân cấp nhưng không đủ nguồn lực, không đủ con người, không đủ năng lực thực hiện”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, thể chế là một nguồn lực rất quan trọng cho phát triển. Các cơ quan, bộ, ngành, địa phương thường kiến nghị có những cơ chế đặc biệt, thủ tục đặc biệt để tháo gỡ khó khăn cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, nếu quy định đặt ra để kìm hãm phát triển thì cần sửa đổi; nhưng nếu mọi trường hợp đều xin cơ chế cá biệt, khác với thông thường, thì cũng phải tính đến tính thống nhất, ổn định của hệ thống pháp luật chung của quốc gia.

Tổng Bí thư cho rằng đây là vấn đề rất cần được nghiên cứu một cách thấu đáo, vừa bảo đảm tháo gỡ những rào cản phát triển, vừa bảo đảm kỷ cương, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Ai làm tốt thì trọng dụng, giao việc lớn

Về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, kết quả kiểm tra cho thấy Đảng ủy Quốc hội đã triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tương đối đúng nền nếp; chú trọng xây dựng tiêu chí gắn với vị trí việc làm, sản phẩm cụ thể...

Yêu cầu phát triển đất nước hiện nay rất cao, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, đổi mới mô hình quản trị quốc gia, tạo xung lực tăng trưởng mới. Trong bối cảnh đó, không thể đánh giá cán bộ chỉ theo hướng “hoàn thành nhiệm vụ” một cách an toàn, tròn vai, né tránh trách nhiệm.

Đánh giá cán bộ phải thật sự thực chất, xuyên suốt, liên tục, đa chiều và gắn chặt với kết quả công việc, sản phẩm cụ thể, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết phải gắn đánh giá cán bộ với bố trí, sử dụng cán bộ: ai làm tốt thì trọng dụng, giao việc lớn; ai không đáp ứng yêu cầu thì kịp thời thay thế, điều chuyển phù hợp.

"Không thể để tình trạng đánh giá cán bộ rất tốt nhưng công việc trì trệ, kết quả công việc của cơ quan, đơn vị lại thấp. Cũng không thể để cơ chế đánh giá cào bằng, làm giảm động lực phấn đấu, giảm tính sáng tạo và trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, về những hạn chế, khó khăn trước mắt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại Đảng ủy Quốc hội và các đảng ủy trực thuộc, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhất trí với báo cáo kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra.

Ngoài những nội dung đoàn kiểm tra đã đánh giá, Đảng ủy Quốc hội tự thấy còn một số hạn chế cần khắc phục ngay. Ngay sau cuộc làm việc này, Đảng ủy Quốc hội và các tổ chức đảng trực thuộc sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng ủy Quốc hội tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất thực chất; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng; phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.