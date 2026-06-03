Chiều 3/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Đảng ủy Chính phủ đã tổ chức công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và tham gia Thường trực Đảng ủy Chính phủ với ông Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ra mắt Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó ông Nguyễn Quốc Đoàn, Tổng Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt Thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ chúc mừng các cán bộ được tin tưởng giao trọng trách Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong kiêm nhiệm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ hội nghị cơ bản thống nhất với dự thảo quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ; đề nghị Văn phòng Đảng ủy Chính phủ tổng hợp, tiếp thu các ý kiến; rà soát đối chiếu thật kỹ với các quyết định mới của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Chính phủ và quy chế mẫu.

Quy chế làm việc của Đảng ủy Chính phủ là cơ sở chính trị, là tiền đề quan trọng, được ban hành đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và đặc thù tổ chức, hoạt động, mối quan hệ công tác của Đảng bộ Chính phủ, của Chính phủ.

Thủ tướng nhấn mạnh quy chế làm việc của Đảng ủy Chính phủ phải khẳng định tinh thần đổi mới mạnh mẽ, phân cấp, phân quyền, rõ nguyên tắc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền của từng tập thể, từng cá nhân, cải cách hành chính, đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiệu lực, hiệu quả.

Về quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 và cả nhiệm kỳ của Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiếp thu các ý kiến tại hội nghị và bám sát báo cáo kết quả kiểm tra, nhất là những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã chỉ ra với Ban thường vụ Đảng ủy Chính phủ và các cấp ủy trực thuộc để hoàn thiện, trình ban hành.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm việc kiểm tra, giám sát phải là một trong những phương thức, chức năng lãnh đạo quan trọng nhất, là cơ chế để Đảng bộ hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, là công cụ kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, là yếu tố bảo đảm mọi chủ trương của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong thực tiễn tại Đảng bộ Chính phủ.

Về báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Đảng bộ Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu phải kịp thời, thường xuyên rà soát, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đánh giá, cập nhật kết quả thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch công tác.

Đặc biệt, yêu cầu rất cao của Trung ương, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là phải cụ thể hóa thành các nhóm nhiệm vụ gắn với tiến độ, chất lượng thực hiện, giao trách nhiệm chỉ đạo cho các lãnh đạo, ban thường vụ cấp ủy, lãnh đạo Đảng ủy các bộ, ngành, cơ quan chủ trì thực hiện, cơ quan phối hợp và bảo đảm có kế hoạch để giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định cho Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh kiêm nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội. Ảnh: QH

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định kiêm nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Lê Quang Mạnh, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội cũng đã xem xét, lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu chỉ định Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.