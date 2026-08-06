Sáng 6/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và Kết luận số 72 của Bộ Chính trị khóa 13 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Theo TTXVN, tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hạ tầng không chỉ phục vụ cho sản xuất và đời sống mà đã trở thành một yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Hạ tầng phải được đánh giá bằng hiệu quả mà người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế nhận được.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải đổi mới công tác quy hoạch và tổ chức phát triển hạ tầng. Hạ tầng phải được quy hoạch thống nhất với chiến lược phát triển của đất nước, tổ chức không gian kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo tầm nhìn dài hạn, liên kết ngành, vùng và khả năng thích ứng với những thay đổi về công nghệ, thị trường, dân số và biến đổi khí hậu.

Hạ tầng cần đảm bảo đồng bộ giữa hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng số, dữ liệu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường liên thông giữa các lĩnh vực vận tải, giữa giao thông với năng lượng, logistics, đô thị và các lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội khác...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng việc đổi mới căn bản quản lý đầu tư và quản trị tài sản kết cấu hạ tầng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng gợi mở việc nâng cao chất lượng chuẩn bị xây dựng và khai thác dự án, chú trọng quản trị toàn bộ vòng đời với công trình, chỉ quyết định đầu tư khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện về quy hoạch đất đai, mặt bằng, vốn, vật liệu, công nghệ, nhân lực và hạ tầng kết nối có quy hoạch. Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ trách nhiệm đối với các dự án chậm tiến độ, phải điều chỉnh nhiều lần đội vốn hoặc khai thác kém hiệu quả.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hiệu quả không chỉ là tỷ lệ giải ngân mà là tiến độ, chất lượng, khả năng kết nối và hiệu quả khai thác các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm.

Một sự lựa chọn thiếu căn cứ có thể làm lãng phí nguồn lực và để lại gánh nặng lâu dài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, phải tập trung nguồn lực cho hệ thống hạ tầng chiến lược, hoàn thiện hành lang giao thông, logistics; phát triển vận tải thủy, đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp trong nước; phải bảo đảm phát triển đồng bộ, hợp lý nguồn điện, lưới điện, lưu trữ điện, phát triển hạ tầng số, năng lực tính toán quốc gia và xử lý các điểm nghẽn đô thị, hạ tầng xã hội...

Đầu tư công phải tạo hiệu ứng dẫn dắt và lan tỏa; tập trung cho hạ tầng nền tảng liên vùng, công trình quan trọng quốc gia, hạ tầng công ích và hạ tầng xã hội thiết yếu, quốc phòng an ninh những vùng khó khăn, khắc phục phân bổ, dàn trải kéo dài.

Các công trình liên ngành, liên vùng có ý nghĩa, chiến lược quốc gia phải có cơ chế điều phối thống nhất và có đầu mối chịu trách nhiệm; tăng cường quản lý tài sản hạ tầng quốc gia và kiểm soát rủi ro, không vì tiến độ mà coi nhẹ chất lượng và an toàn công trình, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giữ nghiêm kỷ luật đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, việc gì địa phương làm tốt thì mạnh dạn giao cho địa phương. Ảnh: TTXVN

Về tầm nhìn đối với hệ thống hạ tầng quốc gia trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, những công trình được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới. Hạ tầng phải được chuẩn bị cho nền kinh tế tương lai, cho công nghệ mới và những rủi ro khí hậu ngày càng lớn.

Đến năm 2045, Việt Nam phải có hệ thống hạ tầng đồng bộ, thông minh xanh, an toàn, có khả năng chống chịu cao, kết nối thông suốt lãnh thổ, nền kinh tế với thị trường thế giới và mọi người dân với các dịch vụ thiết yếu.

Trong chặng đường phát triển mới, hạ tầng phải dám đảm nhận một sứ mệnh lớn hơn, tạo dựng một năng lực sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất và làm chủ công nghệ, tăng sức chống chịu và mở ra không gian phát triển mới cho đất nước.

Quyết định đúng có thể mở đường cho cả một vùng, tạo cơ hội cho hàng triệu người và nâng cao vị thế của quốc gia. Ngược lại, một sự lựa chọn thiếu căn cứ có thể làm lãng phí nguồn lực và để lại gánh nặng lâu dài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, điều quan trọng là phải lựa chọn đúng, làm đến nơi đến chốn và tạo ra được hiệu quả thiết thực.