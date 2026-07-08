Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phải nhìn thẳng vào hạn chế.

Điểm nghẽn hiện nay không phải thiếu lao động về số lượng, mà chủ yếu là thiếu lao động phù hợp với yêu cầu phát triển; thiếu kỹ năng nghề, kỷ luật, tác phong công nghiệp, ngoại ngữ, kỹ năng số, kỹ năng xanh; thiếu kỹ thuật viên, công nhân lành nghề, nhân lực thực hành, nhân lực công nghệ, nhân lực quản trị trung gian.

Lao động phi chính thức còn lớn, thất nghiệp thanh niên còn cao, cơ cấu đào tạo và việc làm còn lệch, già hóa dân số diễn ra nhanh.

Vì vậy, đánh giá chất lượng nguồn lao động phải chuyển từ coi trọng số lượng sang coi trọng chất lượng, hiệu quả sử dụng và khả năng đóng góp vào năng suất lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, không chỉ hỏi có bao nhiêu người có việc làm, mà phải hỏi việc làm đó có chính thức, bền vững, có năng suất và giá trị cao hay không; người lao động có kỹ năng, thu nhập, bảo hiểm, cơ hội học tập suốt đời và chuyển nghề hay không. Thước đo cuối cùng là chất lượng việc làm, chất lượng nguồn nhân lực và mức đóng góp của người lao động vào năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, tạo việc làm bền vững ở đô thị gắn với mô hình tăng trưởng mới, doanh nghiệp và chất lượng sống. Đây là nơi tập trung công nghiệp, dịch vụ, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và các mô hình kinh doanh hiện đại; đồng thời cũng là nơi tập trung đông lao động di cư, lao động phi chính thức, lao động nền tảng và áp lực lớn về nhà ở, hạ tầng xã hội, dịch vụ công.

Vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, không chỉ là tạo thêm việc làm, mà là tạo việc làm tốt hơn, chính thức hơn, có năng suất, thu nhập, bảo hiểm, kỹ năng và cơ hội phát triển nghề nghiệp đối với người lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, đổi mới đào tạo nguồn nhân lực phải xây dựng hệ thống phát triển kỹ năng quốc gia. Đào tạo nguồn nhân lực phải chuyển từ đáp ứng nhu cầu trước mắt sang chuẩn bị năng lực cạnh tranh dài hạn của quốc gia. Trọng tâm là thay đổi tư duy từ “bằng cấp” sang “nghề nghiệp”, từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang đào tạo theo đơn đặt hàng, theo chuẩn kỹ năng và theo kết quả đầu ra.

Bên cạnh tạo việc làm trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở cần nhìn rộng hơn các kênh tạo việc làm, nâng kỹ năng và bổ sung nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh công nghệ, chuỗi cung ứng, lao động và tri thức dịch chuyển nhanh, chúng ta phải vừa tạo việc làm bền vững trong nước, vừa đưa lao động Việt Nam ra thị trường quốc tế để học hỏi, đồng thời thu hút có chọn lọc tri thức, chuyên gia và nhân tài phục vụ phát triển đất nước, nhất là các lĩnh vực then chốt, chiến lược.

Thu hút, trọng dụng nhân tài, lao động kỹ thuật cao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực quốc gia và thị trường lao động hiện đại; rà soát thực trạng chất lượng nguồn lao động, xây dựng bản đồ thiếu hụt lao động và kỹ năng theo ngành, vùng, địa phương; ban hành danh mục nghề trọng điểm, cơ cấu lại các trường nghề cho phù hợp với mô hình tăng trưởng mới và không gian phát triển mới...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý cần hoàn thiện chính sách phát triển khu vực việc làm chính thức, hỗ trợ doanh nghiệp tạo việc làm, nâng cao hiệu quả đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; đồng thời thu hút, trọng dụng nhân tài và lao động kỹ thuật cao; xây dựng bộ chỉ số giám sát hằng năm về chất lượng nguồn lao động, việc làm bền vững, đào tạo, thu nhập, bảo hiểm xã hội và mức độ hài lòng của người lao động, doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chất lượng nguồn lao động Việt Nam là tài sản vô giá của quốc gia. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt, hội nhập; chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang lợi thế nguồn nhân lực chất lượng cao; phải hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, liên thông dữ liệu việc làm, bảo hiểm, đào tạo, doanh nghiệp, dân cư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, chất lượng nguồn lao động Việt Nam là tài sản vô giá của quốc gia; chăm lo cho người lao động là chăm lo cho tương lai đất nước.

Đầu tư cho nguồn lực con người không chỉ là chính sách xã hội, mà là chiến lược phát triển quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, nếu biết khơi dậy, đào tạo, sử dụng, bảo vệ và chuyển hóa hiệu quả nguồn lực con người, sẽ biến lợi thế dân số thành lợi thế phát triển, biến khát vọng thành sức mạnh, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.