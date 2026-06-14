Ban Chỉ đạo gồm 37 thành viên, trong đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo. Hai Phó trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc (Ủy viên Ban Chỉ đạo kiêm Trưởng Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Kinh tế và Khoa học - Công nghệ); Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng (Ủy viên Ban Chỉ đạo kiêm Trưởng Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Chính trị, Quốc phòng, An ninh); Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang

Tham gia Ban Chỉ đạo còn có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà (Ủy viên Ban Chỉ đạo, kiêm Trưởng Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Văn hóa, Xã hội, Giáo dục - Đào tạo).

Trong số các Ủy viên Ban Chỉ đạo còn có: Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ trưởng KH-CN Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng VHTT-DL Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng; Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung; Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn.

Quyết định nêu rõ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.