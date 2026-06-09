Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng khi diễn đàn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của các nước thành viên, đối tác của ASEAN và bạn bè quốc tế.

Sự hiện diện đông đảo của các đại biểu thể hiện mối quan tâm chung đối với tương lai của ASEAN cũng như mong muốn cùng trao đổi, chia sẻ ý tưởng và đóng góp cho quá trình định hình hướng phát triển của khu vực trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, ASEAN bước vào năm đầu tiên triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, với nhiều kỳ vọng mới và cùng với đó là những yêu cầu cao hơn, chủ động hơn, hiệu quả hơn và thực chất hơn. Tinh thần đó cũng chính là điều mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chuyển tải tại Diễn đàn Shangri-La vừa qua.

ASEAN phải giữ vững tài sản chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định, thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển dịch sâu sắc. Những lợi thế phát triển truyền thống không còn tạo ra sức bật như trước. Nhiều cách làm quen thuộc không đáp ứng được yêu cầu mới. Quy mô dân số, tài nguyên hay nguồn vốn vẫn quan trọng, nhưng lợi thế cạnh tranh ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng đổi mới, thích ứng và mức độ sẵn sàng trước các xu hướng phát triển mới.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là yêu cầu rất sát sườn đối với ASEAN. Cơ hội chỉ trở thành lợi thế khi khu vực đủ năng lực nắm bắt, đủ quyết tâm đổi mới và đủ bản lĩnh để giữ vững môi trường ổn định cho phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, ASEAN phải giữ vững tài sản chiến lược, đồng thời đổi mới phương thức hoạt động.

Tài sản chiến lược của ASEAN là kết quả của một quá trình lâu dài xây dựng lòng tin, kiên trì đối thoại, tham vấn, xử lý khác biệt và tìm kiếm đồng thuận giữa các nước thành viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, ASEAN đã xác lập rõ hướng đi trong những thập niên tới; song đây chỉ là điểm khởi đầu. Điều quyết định thành công, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ASEAN cần làm đồng thời hai việc.

Một mặt, phải tiếp tục gìn giữ và phát huy những tài sản chiến lược đã được tích lũy qua nhiều thập niên: Đoàn kết; Vai trò trung tâm của ASEAN; Nguyên tắc đồng thuận và thống nhất trong đa dạng.

Mặt khác, phải đổi mới mạnh mẽ "tư duy giá trị" để các tài sản đó được chuyển hóa thành năng lực thích ứng, năng lực hành động và năng lực tổ chức thực thi.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chào mừng các đại biểu đến Hà Nội tham dự AFF

Trong giai đoạn mới, vai trò trung tâm của ASEAN chỉ có thể phát huy thực chất khi ASEAN giữ vững đoàn kết, tự chủ chiến lược, có cách tiếp cận bao trùm và năng lực điều phối, định hình chương trình nghị sự chung của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, "tư duy giá trị" cần được đổi mới mạnh mẽ hơn thông qua phương thức hoạt động linh hoạt, hiệu quả hơn để đáp ứng tốt hơn những yêu cầu mới đặt ra.

"Trước hết cần chuyển từ tư duy tiến trình sang tư duy kết quả, để đưa các cam kết từ văn kiện vào thực tế. Chuyển từ tham vấn là chủ yếu sang phối hợp thực chất hơn, để các cơ chế hợp tác phản ứng nhanh hơn trước những vấn đề liên ngành, liên thông. Và chuyển từ đồng thuận về nhận thức sang đồng thuận trong hành động, để tiếng nói chung được thể hiện bằng chương trình cụ thể, nguồn lực cụ thể và kết quả cụ thể", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở.

Phát triển không chỉ là mục tiêu kinh tế

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định đi chậm có thể đồng nghĩa với mất cơ hội. ASEAN cần phát huy mạnh mẽ hơn tinh thần chủ động. Chủ động chiến lược để nhận diện sớm xu thế và định hình ưu tiên; chủ động thích ứng để tận dụng tốt các xu hướng mới và ứng phó hiệu quả với các thách thức đang nổi lên; chủ động kiến tạo để đóng góp tích cực vào định hình các chuẩn mực và khuôn khổ hợp tác của khu vực.

Nhiều vấn đề ngày nay không xuất hiện đơn lẻ mà đan xen với nhau: Chuyển đổi công nghệ gắn với việc làm và quản trị; chuyển đổi xanh gắn với năng lượng, lương thực và sinh kế; không gian thông tin gắn với lòng tin xã hội và năng lực điều hành. Nếu nhìn sớm hơn, ASEAN sẽ có điều kiện chuẩn bị tốt hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, AFF góp phần bổ trợ cho các tiến trình hợp tác của ASEAN, có thể tiếp tục phát huy vai trò là một không gian trao đổi cởi mở, thẳng thắn và thực chất về những vấn đề dài hạn của khu vực.

Diễn đàn có thể góp phần kết nối tốt hơn giữa các nhà hoạch định chính sách, học giả, viện nghiên cứu, doanh nghiệp.

Diễn đàn có thể hướng nhiều hơn tới việc gợi mở các ý tưởng cụ thể, có tính ứng dụng cao.

Về đóng góp của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam luôn mong muốn và nỗ lực cùng các nước trong ASEAN chung tay xây dựng một cộng đồng đoàn kết, tự cường, phát triển bền vững và giữ vững vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việt Nam cũng triển khai các hoạt động đối ngoại theo hướng thực chất và hiệu quả hơn, vừa gắn chặt với các mục tiêu chiến lược của đất nước. Ảnh: TTXVN

Những vấn đề đặt ra cho ASEAN cũng chính là những vấn đề đặt ra cho Việt Nam: "Làm sao vừa giữ vững hòa bình, ổn định, bảo đảm các cân đối lớn của kinh tế vĩ mô để phát triển nhanh, bền vững; vừa đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh...".

Tinh thần chung hiện nay là hành động quyết liệt hơn, triển khai nhanh hơn, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo. Đúng hướng là quan trọng, nhưng trong bối cảnh hiện nay, đúng hướng mà chậm cũng có thể bỏ lỡ thời cơ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, Việt Nam đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo môi trường thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp, địa phương.

Với Việt Nam, phát triển không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là nền tảng để củng cố ổn định xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đây cũng là điểm tương đồng với những yêu cầu đang đặt ra đối với ASEAN.

ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực hết mình cùng các thành viên trong đại gia đình ASEAN giữ vững đoàn kết, phát huy thực chất vai trò trung tâm của ASEAN, đề cao luật lệ, đối thoại và hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN