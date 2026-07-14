Đại sứ Pháp mở đầu cuộc trò chuyện: "Nhiệm kỳ 3 năm đảm nhiệm cương vị Đại sứ Pháp tại Việt Nam trôi qua rất nhanh, riêng tại Việt Nam, tôi cảm nhận còn nhanh hơn nữa vì đất nước các bạn phát triển rất năng động".

Quan hệ Pháp - Việt Nam có bề dày lịch sử, với hơn 50 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt, từ khi Việt Nam bắt đầu công cuộc Đổi mới, Pháp luôn đồng hành và không ngừng tăng cường hợp tác với Việt Nam. Các dự án hợp tác triển khai trong 3 năm qua đều được xây dựng trên nền tảng lịch sử vững chắc đó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp hồi tháng 5/2025. Ảnh: Phạm Hải

Đại sứ nhấn mạnh, nhận thấy tiềm năng to lớn và tình hữu nghị đặc biệt này, trong chuyến thăm Pháp vào tháng 10/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Macron đã thống nhất nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Kể từ đó, hai bên đã làm việc tích cực để xây dựng kế hoạch hành động cho khuôn khổ quan hệ mới. Tuần trước, Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Pháp đã thăm Việt Nam, gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Hai bên đã phê chuẩn lộ trình thực hiện quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5/2025, Tổng thống Macron cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề ra những ưu tiên cho quan hệ hai nước giai đoạn tới.

"Hợp tác song phương không chỉ phục vụ sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam mà còn nhằm khẳng định vị thế của hai nước trên trường quốc tế. Chúng ta chia sẻ các giá trị sâu sắc về chủ nghĩa đa phương, tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, sự hợp tác, chia sẻ quan điểm này là hết sức quan trọng", Đại sứ Olivier Brochet khẳng định.

Đại sứ Olivier Brochet bên triển lãm ảnh về quan hệ hai nước trưng bày xung quanh Đại sứ quán

Triển vọng mới trong quan hệ Việt-Pháp

Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện đã mở ra những triển vọng mới, Đại sứ Pháp nhìn nhận có nhiều lĩnh vực trọng tâm mà hai nước có thể hợp tác.

Trong hạ tầng chiến lược, bao gồm chuyển đổi năng lượng và giao thông, Việt Nam đang có những kế hoạch phát triển đầy tham vọng. Pháp với thế mạnh được quốc tế công nhận, đã đề xuất với Việt Nam hợp tác sâu rộng trong sản xuất điện với việc giảm phát thải carbon, phát triển năng lượng tái tạo và thậm chí là năng lượng hạt nhân.

Với giao thông, Pháp nhận thấy đây là nhu cầu rất lớn với Việt Nam, trong đó tập trung vào đường sắt kết nối liên đô thị và nội đô.

"Điều quan trọng là Pháp không chỉ cung cấp giải pháp kỹ thuật mà còn mong muốn hỗ trợ Việt Nam tăng cường tính tự chủ chiến lược, để sau quá trình hợp tác, Việt Nam có thể làm chủ công nghệ và đưa ra các quyết định phù hợp với lợi ích", Đại sứ chia sẻ.

Ngoài ra, ở lĩnh vực an ninh quốc phòng, hàng không vũ trụ, Đại sứ cho biết tháng 9 tới sẽ có hội nghị thượng đỉnh quốc tế về vũ trụ. Đây là cơ hội cho thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Với khai thác khoáng sản chiến lược, Pháp muốn hỗ trợ công nghệ để Việt Nam tự chủ trong khai thác, chế biến, nâng cao giá trị khoáng sản. Ngược lại, Pháp cũng muốn đảm bảo nguồn cung nguyên liệu thiết yếu cho phát triển của Pháp.

Một trụ cột quan trọng khác là giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ. Điều này đã được Tổng thống Pháp nhấn mạnh trong diễn văn tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội hồi năm 2025.

"Chúng tôi khuyến khích sinh viên Việt Nam sang Pháp du học và đẩy mạnh nghiên cứu chung trong các lĩnh vực mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, hàng không vũ trụ và những lĩnh vực mà Việt Nam cần cho quá trình phát triển", Đại sứ gợi mở.

Nhấn mạnh người dân và giới trẻ là trọng tâm của quan hệ hợp tác song phương, Đại sứ cho biết: "Trong mục tiêu phát triển bền vững, chúng ta hướng đến việc cải thiện cuộc sống và giúp người dân thích ứng với những thay đổi, đặc biệt là biến đổi khí hậu - vấn đề mà cả Việt Nam và Pháp đều đang chịu tác động nặng nề...".

Đại sứ dẫn chứng dự án metro Hà Nội giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn, giảm phát thải và làm không khí trong lành hơn. Pháp không chỉ chuyển giao công nghệ, thiết bị mà còn chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hệ thống giao thông đô thị.

Y tế là hình mẫu với hơn 30 năm hợp tác, Pháp đã giúp đào tạo hơn 3.000 bác sĩ Việt Nam tại Pháp. Hằng năm có hàng chục bác sĩ Việt Nam được đào tạo từ các chương trình y tế của Pháp. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ và xuất hiện thách thức y tế mới về dân số, bệnh tật, hai bên đang đàm phán để ký kết một hiệp định liên chính phủ mới.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Thể thao cũng là lĩnh vực mới trong hợp tác bắt nguồn từ năm 2024 khi Pháp đăng cai Olympic Paris. Từ đó đến nay, các vận động viên Việt Nam đã sang Pháp tập huấn và giành huy chương vàng tại các giải đấu gần đây như SEA Games.

"Ngoài thể thao thành tích cao, chúng tôi cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm về thể thao học đường và thể thao toàn dân để cải thiện sức khỏe cho thanh thiếu niên. Chúng ta có thể kỳ vọng những nhà vô địch thể thao trong tương lai từ sự hợp tác này", Đại sứ bày tỏ.

Đại sứ Olivier Brochet xúc động chia sẻ: "Kỷ niệm Quốc khánh Pháp năm nay là dịp rất đặc biệt với tôi bởi đây là Quốc khánh cuối cùng của tôi trên cương vị Đại sứ Pháp tại Việt Nam trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 9.

Tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành đến các lãnh đạo, người dân và các đối tác Việt Nam vì sự đón tiếp nồng hậu. Tôi cũng muốn cảm ơn vì những chương trình hợp tác hết sức tốt đẹp giữa hai nước. Tôi cảm thấy rất may mắn khi đã được gặp người dân Việt Nam thịnh tình".