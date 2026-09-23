Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 120 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ cùng lãnh đạo, đại diện các quốc gia thành viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên họp.

Tổng Thư ký António Guterres kêu gọi chấm dứt giao tranh, bảo đảm tiếp cận nhân đạo, bảo vệ dân thường, thúc đẩy giải trừ quân bị và đề cao trách nhiệm giải trình. Ảnh: UN

Phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc (LHQ) António Guterres và Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 81 Khalilur Rahman nhận định thế giới đang đối mặt với những rạn nứt ngày càng sâu sắc.

Đó là các cuộc xung đột kéo dài, bất bình đẳng gia tăng, khủng hoảng khí hậu trầm trọng và sự phát triển thiếu cơ chế quản trị của trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước tình hình đó, hai lãnh đạo kêu gọi các quốc gia thành viên đồng lòng, đoàn kết giải quyết thách thức toàn cầu trên cơ sở tôn trọng Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế. LHQ cần tiếp tục được cải tổ mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả quản trị và ngăn ngừa xung đột trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Về phát triển bền vững, Tổng Thư ký LHQ kêu gọi thúc đẩy việc cải tổ kiến trúc tài chính quốc tế, xử lý công bằng vấn đề nợ, mở rộng nguồn vốn dài hạn với chi phí hợp lý và bảo đảm bình đẳng giới.

Riêng đối với trí tuệ nhân tạo, Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các quốc gia dẫn đầu về AI thiết lập các kênh đối thoại, chia sẻ thông tin về rủi ro an toàn, hướng tới một khuôn khổ đa phương về quản trị rủi ro AI gắn liền với cơ chế giám sát độc lập.

Phát biểu sau phiên khai mạc, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, nước Mỹ đã đạt được nhiều thành tựu lớn về cả đối nội lẫn đối ngoại, bao gồm việc thúc đẩy giải quyết thành công 8 cuộc xung đột trên thế giới, đồng thời đề cao sáng kiến Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất. Ảnh: UN

Trong khi đó, lãnh đạo cấp cao nhiều nước chia sẻ quan điểm cho rằng thế giới đang đứng trước những thử thách chưa từng có. Các lãnh đạo ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của LHQ trong hệ thống đa phương và thúc đẩy tiến trình cải tổ tổ chức này để ứng phó hiệu quả hơn với các cuộc khủng hoảng gia tăng.

Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ. Ảnh: UN

Việt Nam lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển

Phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định thế giới đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc của trật tự quốc tế với đầy rủi ro và bất định.

Nhằm định hướng và quản trị sự thay đổi để cạnh tranh không trở thành đối đầu, khác biệt, không dẫn tới xung đột và tiến bộ khoa học - công nghệ không tạo ra những chia rẽ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất 4 định hướng lớn.

Thứ nhất, khôi phục lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế. Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế là nền tảng của trật tự thế giới, phải được tôn trọng đầy đủ, nhất quán và không chọn lọc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ. Ảnh: TTXVN

Mọi quốc gia phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lựa chọn con đường phát triển của nhau; không can thiệp vào công việc nội bộ, không đe dọa sử dụng vũ lực trái với Hiến chương LHQ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, khôi phục lòng tin không đòi hỏi các quốc gia xóa bỏ khác biệt, mà cùng nhau quản trị khác biệt một cách có trách nhiệm. Khủng hoảng phải được ngăn ngừa.

Cạnh tranh phải được kiểm soát. Đối thoại phải được duy trì. Cam kết phải được tôn trọng và thực hiện đầy đủ. Các nước lớn cần đi đầu trong tôn trọng luật pháp quốc tế, kiềm chế và giải quyết có trách nhiệm những vấn đề chung. LHQ phải giữ vai trò trung tâm trong những nỗ lực đó.

Trong mọi cuộc xung đột, dân thường phải được bảo vệ, luật nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng và tiếp cận cứu trợ nhân đạo phải được bảo đảm.

Trên tinh thần đó, Việt Nam kiên trì giải quyết các tranh chấp, trong đó có Biển Đông, bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982; kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình. Biển và đại dương phải là không gian của hòa bình, hợp tác, kết nối và phát triển bền vững.

Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ. Ảnh: TTXVN

Cũng trên tinh thần vì hòa bình và quyền phát triển của các dân tộc, Việt Nam luôn đoàn kết với Cuba; kêu gọi Mỹ chấm dứt các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương và phong tỏa năng lượng đối với Cuba, đồng thời đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

Thứ hai là thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cam kết quốc tế cần được chuyển hóa thành hành động và mang lại cuộc sống hòa bình, an toàn, văn minh và hạnh phúc cho người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, tăng trưởng phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và sinh kế của người dân, nhất là tại các quốc gia, cộng đồng dễ bị tổn thương. Tiến bộ toàn cầu phải bảo đảm nhân văn trong ứng xử giữa các quốc gia, bảo đảm lợi ích chính đáng và tôn trọng sự khác biệt về lịch sử, văn hóa và điều kiện phát triển của các quốc gia.

Thứ ba, chủ động định hình quản trị công nghệ để tiến bộ phục vụ con người và phát triển chung. Khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội chưa từng có, nhưng cũng đặt ra những thách thức mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận tương lai công nghệ không mặc nhiên bảo đảm công bằng. Tiến bộ công nghệ phải góp phần thu hẹp khoảng cách, mở rộng cơ hội phát triển, không tạo ra những hình thức phụ thuộc hay những nguồn xung đột mới.

Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo Việt Nam đề nghị xây dựng các nguyên tắc và khuôn khổ quản trị bao trùm, an toàn, minh bạch và có trách nhiệm, bảo đảm công nghệ phục vụ con người, tôn trọng chủ quyền quốc gia, chủ quyền số và quyền tự chủ phát triển. Các nước đang phát triển phải được tham gia thực chất vào quá trình xây dựng luật lệ và được tiếp cận công bằng với những thành quả của tiến bộ khoa học, công nghệ.

Thứ tư, củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm, không thể thay thế của LHQ.

Để LHQ thích ứng với những chuyển đổi của thời đại, Việt Nam ủng hộ các nỗ lực cải tổ LHQ, đặc biệt là Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Ban Thư ký, theo hướng tăng cường hiệu quả, ưu tiên cải tổ cấu trúc, tinh giản bộ máy, đồng thời phát huy những ưu thế của tổ chức trong triển khai các chương trình nghị sự toàn cầu, bảo đảm lợi ích của các nước đang phát triển.

Về phía Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam hôm nay ngày càng chủ động đóng góp vào những công việc chung của LHQ, đưa quan hệ Việt Nam - LHQ phát triển sâu rộng và thực chất.

Truyền thống độc lập, tự cường là nền tảng để Việt Nam củng cố tự chủ chiến lược và chủ động hội nhập quốc tế.

Thành viên đoàn Việt Nam tham dự phiên thảo luận chung. Ảnh: TTXVN

Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Việt Nam sẽ kiên trì bảo vệ Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, thúc đẩy đối thoại và giải quyết hòa bình các tranh chấp, tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình.

Việt Nam đang chung tay xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường và vững mạnh, tích cực chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC năm 2027, đóng góp cho hòa bình, hợp tác, và phát triển của khu vực và thế giới.

Trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ, Việt Nam đề cao đối thoại và hợp tác để thúc đẩy, bảo vệ quyền con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả phát triển.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu, cùng các đối tác mở rộng hợp tác vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển.