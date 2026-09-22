Tối 21/9 (giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc” và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ.

Tham dự sự kiện có hơn 2.000 đại biểu, gồm các quan chức của Liên Hợp Quốc, bạn bè Mỹ, quốc tế và đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ.

Đây là sự kiện gặp gỡ giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cộng đồng diễn ra ở nước ngoài có số lượng kiều bào tham dự lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi biết cộng đồng người Việt tại Mỹ ngày càng phát triển về quy mô, năng động, hội nhập tốt và có nhiều đóng góp tích cực cho chính quyền sở tại cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Mỹ.

Với Mỹ, quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất từ thương mại, đầu tư, giáo dục đến khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, quốc phòng - an ninh và khắc phục hậu quả chiến tranh. Hai nước ngày càng có nhiều lợi ích chung và không gian hợp tác.

Từ những khác biệt và đau thương của quá khứ, hai nước đã từng bước xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác, phát triển và chia sẻ lợi ích chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tự hào về một cộng đồng người Việt Nam cần cù, năng động và giàu nghị lực, luôn hướng về quê hương, nguồn cội. Theo ông, với thế hệ trẻ người Việt Nam tại Mỹ có cơ hội được học tập tại những trường đại học hàng đầu, làm việc tại các tập đoàn lớn, nghiên cứu ở những phòng thí nghiệm tiên tiến, khởi nghiệp bằng những công nghệ mới, đó là thành công của chính các bạn, là niềm tự hào của cộng đồng và cũng là một phần tương lai của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới cần tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại. Nguồn lực trong nước và nguồn lực quốc tế phải được kết nối. Nguồn lực vật chất phải đi cùng với nguồn lực trí tuệ.

Sức mạnh của hơn 100 triệu người Việt Nam trong nước phải được gắn với sức mạnh của 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp thế giới. Có như vậy, nước ta chắc chắn sẽ sớm đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ là cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới, có lịch sử hình thành gắn với những biến động sâu sắc của đất nước trong thế kỷ 20. Trong cộng đồng có nhiều thế hệ, nhiều hoàn cảnh và nhiều cách nhìn khác nhau về lịch sử. Tuy nhiên, “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, đó là chân lý không bao giờ thay đổi.

Chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam

Cũng theo TTXVN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ rằng trải qua chiến tranh, chia cắt với nhiều đau thương, mất mát, chúng ta càng thấm thía giá trị của hòa bình.

Ai cũng đều mong muốn các thế hệ con cháu được thừa hưởng những giá trị tốt đẹp mà hòa bình mang lại. Đó là một cuộc sống bình yên, tự do lao động, học tập, sáng tạo, là lòng nhân ái, sự bao dung, niềm tin, sự đồng lòng và khát vọng cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ thưởng thức chương trình nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc”. Ảnh: TTXVN

Sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc biệt được tổ chức theo hình thức kết hợp điện ảnh và âm nhạc nhằm tái hiện hành trình từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến đổi mới, hội nhập và phát triển. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc, cũng là vì chính tương lai của con cháu chúng ta. Đây không chỉ là mong muốn mà là trách nhiệm của thế hệ chúng ta với thế hệ mai sau.

Ông mong muốn đồng bào Việt Nam tại Mỹ cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng bằng những việc làm cụ thể như mở rộng những mạng lưới trí thức Việt Nam toàn cầu, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp kiều bào tại Mỹ.

Lãnh đạo Việt Nam cũng gợi mở tạo thêm những chương trình trao đổi sinh viên, giáo sư và chuyên gia, tạo điều kiện để thế hệ trẻ người Việt tại Mỹ về Việt Nam thực tập, nghiên cứu và khởi nghiệp, xây dựng những dự án chung trong khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo; tạo ra những cây cầu mới vun đắp quan hệ Việt Nam và Mỹ.

Mỗi người Việt Nam thành công tại Mỹ có thể góp phần làm cho hình ảnh Việt Nam được biết đến nhiều hơn. Mỗi doanh nhân có thể mở thêm một cánh cửa hợp tác. Mỗi nhà khoa học có thể xây dựng thêm một cây cầu tri thức. Mỗi sinh viên có thể tạo thêm một kết nối giữa hai đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đất nước luôn hoan nghênh và trân trọng mọi đóng góp, kể cả trực tiếp hay từ xa của bà con. Cùng chung tay, góp sức xây dựng quê hương chính là tinh thần của “tình dân tộc - nghĩa đồng bào".