Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại phiên toàn thể hội nghị Pháp ngữ

Sáng 16/11, tại Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể bàn tròn của hội nghị cấp cao Pháp ngữ.

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên toàn thể bàn tròn với chủ đề "Đầu tư cho hòa bình vì thịnh vượng chung và ổn định bền vững".

Thưa ngài Chủ tịch Hội nghị,

Thưa bà Tổng Thư ký Pháp ngữ,

Thưa các vị nguyên thủ quốc gia, trưởng đoàn,

Thưa toàn thể quý vị đại biểu,

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh:TTXVN

Trước hết, tôi xin chúc mừng Chính phủ và nhân dân Campuchia đã tổ chức một Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ rất thành công. Tôi trân trọng cảm ơn những ý kiến trao đổi sâu sắc tại phiên thảo luận ngày hôm qua và rất vinh dự được thay mặt các nhà lãnh đạo nêu một số định hướng ưu tiên sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục củng cố đoàn kết, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, ngăn ngừa xung đột. Trước những chuyển động sâu sắc của trật tự thế giới, Cộng đồng Pháp ngữ cần phát huy thế mạnh đa dạng để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, thu hẹp khác biệt, đóng góp tích cực hơn vào giải quyết các vấn đề khu vực, quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hình thành trật tự quốc tế công bằng dựa trên luật pháp quốc tế. Các thiết chế Pháp ngữ và các thành viên Pháp ngữ cần thúc đẩy hợp tác trong phòng ngừa xung đột, trung gian hoà giải, thúc đẩy giải quyết hoà bình các tranh chấp và tái thiết hậu xung đột. Trên tinh thần đó, chúng tôi hoan nghênh sáng kiến tổ chức diễn đàn về xây dựng hoà bình.

Thứ hai, chú trọng đầu tư cho con người và phát triển bao trùm, tạo nền tảng lâu dài cho hoà bình. Phát triển bao trùm, tạo sinh kế và mở rộng cơ hội cho người dân sẽ củng cố nền tảng cho hoà bình. Vì vậy, bên cạnh các tiến trình chính trị và an ninh, chúng ta cần đồng thời đầu tư cho phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục và đào tạo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế đại dương, chuyển đổi số và chú trọng hỗ trợ các nước đảo nhỏ. Đặc biệt, Pháp ngữ cần có những đột phá trong trụ cột kinh tế, với những chương trình, dự án hợp tác thực chất, phát huy thế mạnh của các thành viên.

Thứ ba, biến sự đa dạng của Cộng đồng Pháp ngữ thành sức mạnh, thông qua các cam kết có trọng tâm, bảo đảm nguồn lực và cơ chế thực hiện. Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) cần xác định rõ các ưu tiên trong xây dựng Chương trình Hợp tác giai đoạn 2027 - 2030, bám sát nhu cầu thực tiễn, đồng thời phát huy tối đa tiềm năng và khả năng đóng góp của các thành viên. Trong đó, cần ưu tiên nguồn lực cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị rủi ro từ những vấn đề mới nổi. Có nhiều đề xuất được đưa ra về phát triển các mạng lưới liên khu vực về đổi mới sáng tạo, trong đó có sự tham gia của cả chính phủ, doanh nghiệp và các trung tâm nghiên cứu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên họp toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: TTXVN

Thưa quý vị,

Hội nghị cấp cao lần thứ 20 là dịp để chúng ta không chỉ tái khẳng định những giá trị chung, mà còn làm mới quyết tâm chính trị của mỗi thành viên đối với tương lai của Cộng đồng Pháp ngữ. Với tinh thần đoàn kết, tôn trọng sự đa dạng và cùng hướng tới lợi ích chung, Cộng đồng Pháp ngữ có thể đóng góp thiết thực hơn vào việc xây dựng một thế giới hoà bình, ổn định và thịnh vượng bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn.