Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và lãnh đạo các nước tham quan gian hàng Việt Nam tại FrancoTech.

Ngày 15/11, tại Phnom Penh, Campuchia, Diễn đàn Doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo Pháp ngữ năm 2026 (FrancoTech 2026) được tổ chức nhân dịp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng khai mạc diễn đàn.

Tham dự diễn đàn có Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Canada Mark Carney, lãnh đạo các nước, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, các doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ các nước Pháp ngữ.

Nhân dịp dự khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng Thủ tướng Campuchia, Tổng thống Pháp và lãnh đạo các nước Pháp ngữ đi thăm các gian hàng tại diễn đàn. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đại biểu tham quan gian hàng Việt Nam tại FrancoTech. Ảnh: TTXVN

Đây là lần thứ hai diễn đàn được tổ chức, sau diễn đàn đầu tiên diễn ra tại Pháp năm 2024. Diễn đàn có sự tham gia của đại diện hơn 90 chính phủ, 200 gian hàng trưng bày, 5.000 khách tham dự, các nhà đầu tư, đại diện các tổ chức đổi mới sáng tạo. Việt Nam tham gia sự kiện với gian hàng quốc gia cùng sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp lớn.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ thế giới đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu dưới tác động mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới đang làm thay đổi căn bản đời sống kinh tế - xã hội và phương thức quản trị. Những chuyển động đó đặt ra yêu cầu làm thế nào để những tiến bộ khoa học, công nghệ trở thành cơ hội phát triển cho các quốc gia, doanh nghiệp và đem lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, kể từ khi định hình không gian kinh tế Pháp ngữ tại Hội nghị cấp cao lần thứ 7 tại Hà Nội năm 1997, hợp tác kinh tế trong cộng đồng Pháp ngữ đã đạt được những bước tiến quan trọng.

Tuy nhiên, tiềm năng hợp tác, do nhiều nguyên nhân, còn chưa được khai thác đầy đủ. Sự phát triển của khoa học, công nghệ, kinh tế số đang mở ra cho cộng đồng Pháp ngữ những cơ hội chưa từng có để thu hẹp khoảng cách địa lý, tăng cường kết nối, mở rộng thị trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: TTXVN

Các doanh nghiệp, từ khắp các châu lục, có điều kiện thuận lợi hơn để tham gia vào các chuỗi giá trị xuyên biên giới, tiếp cận đối tác, tri thức, nguồn vốn và công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là thời điểm cộng đồng Pháp ngữ càng cần đưa hợp tác khoa học, công nghệ, kinh tế số thành động lực phát triển trong không gian Pháp ngữ.

Đề xuất thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, kinh tế số trong không gian Pháp ngữ

Đề nghị tập trung thúc đẩy các hướng hợp tác trọng tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, cần xác định rõ ưu tiên và có hành động cụ thể để thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và kinh tế số; cần nghiên cứu tổ chức một hội nghị Bộ trưởng về kinh tế số Pháp ngữ nhằm tăng cường điều phối chính sách, trong đó xác định các chính sách hợp tác kinh tế số, tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp hợp tác thương mại, đầu tư trên môi trường số.

Để tăng cường kết nối hợp tác đổi mới sáng tạo trong Cộng đồng Pháp ngữ, ông mong muốn đẩy mạnh hơn nữa việc chia sẻ tri thức, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong không gian kinh tế Pháp ngữ, đưa các thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Ông cũng cho rằng cần thúc đẩy cách tiếp cận kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó có mô hình “ba nhà trong Cộng đồng Pháp ngữ”, gắn kết Nhà nước, nhà nghiên cứu và nhà doanh nghiệp để cùng nhau nghiên cứu, phát triển và đưa công nghệ vào thực tiễn.

Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số, đặc biệt chú trọng thanh niên và phụ nữ, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Điều này giúp nâng cao năng lực thích ứng và khả năng tham gia của người lao động vào nền kinh tế số.

Ông cũng nêu quan điểm về việc lựa chọn những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế bổ trợ giữa các nước thành viên phục vụ cho phát triển kinh tế số Pháp ngữ, trong đó có hạ tầng công nghệ số, hệ sinh thái thương mại điện tử, công cụ thanh toán số, giải pháp quản trị doanh nghiệp… Đồng thời cần tăng cường hợp tác ứng dụng AI có trách nhiệm, bao trùm và vì con người, góp phần xây dựng một hệ sinh thái AI Pháp ngữ năng động, an toàn, tin cậy, góp phần thu hẹp khoảng cách số và tạo động lực mới cho phát triển bền vững.

Việt Nam đề cao vai trò tiên phong của doanh nghiệp, vai trò then chốt của các nhà khoa học và vai trò kiến tạo của Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và đại biểu thực hiện nghi thức khai trương FrancoTech. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước và đối tác Pháp ngữ trong những lĩnh vực giàu tiềm năng như AI, công nghệ số, công nghiệp bán dẫn và chuyển đổi xanh; hoan nghênh các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực.

Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các thành viên Pháp ngữ triển khai các hoạt động cụ thể để thúc đẩy kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong không gian Pháp ngữ.

Tại diễn đàn, lãnh đạo các nước Pháp ngữ, trong đó có Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng, cần phải theo kịp những chuyển đổi của thế giới, xây dựng một cộng đồng kinh tế mạnh hơn, đổi mới sáng tạo hơn và thiết thực hơn, trở thành chủ thể đổi mới sáng tạo, tạo ra các giá trị mới và con đường hợp tác mới.

Các nhà lãnh đạo tái khẳng định vai trò của tiếng Pháp trong kết nối khởi nghiệp, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo; đề xuất tăng cường kết nối các doanh nghiệp, thiết lập hệ sinh thái kinh tế số Pháp ngữ và mở ra các thị trường mới trong không gian Pháp ngữ.