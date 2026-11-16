Bà Louise Mushikiwabo hoan nghênh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị; đánh giá cao vai trò, vị thế và những đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ.

Tổng Thư ký Pháp ngữ bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển to lớn của Việt Nam và là hình mẫu phát triển kinh tế - xã hội đối với các thành viên Pháp ngữ. Bà mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, tham gia tích cực và đóng góp vào các nỗ lực chung của OIF.

OIF sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực giảng dạy và quảng bá tiếng Pháp, hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, nông nghiệp và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo. Ảnh: TTXVN

Tổng Thư ký Louise Mushikiwabo ủng hộ tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Phi. Bà cho biết sẵn sàng đóng vai trò kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác này, trên cương vị công tác cũng như cá nhân.

Hoan nghênh những đóng góp của OIF và cá nhân Tổng Thư ký trong thúc đẩy đoàn kết, hợp tác và phát triển trong Cộng đồng Pháp ngữ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và những nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam của Cộng đồng Pháp ngữ.

Trong bối cảnh quốc tế và cộng đồng Pháp ngữ hiện nay, OIF cần phát huy vai trò trong thúc đẩy đối thoại, tăng cường đoàn kết, củng cố lòng tin, ngăn ngừa xung đột và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế...

Khẳng định Việt Nam luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai các kết quả của hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20; thúc đẩy việc khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, đưa hợp tác Việt Nam - OIF ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị OIF tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong quảng bá, giảng dạy tiếng Pháp, trong đó đào tạo tiếng Pháp chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ ngoại giao, công chức và lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Gặp Tổng thống Bulgaria, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định nền tảng vững chắc của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt trong 76 năm qua giữa hai nước.

Tổng thống Iliana Yotova cho biết Bulgaria luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhấn mạnh sự liên kết giữa nhân dân hai nước, đánh giá chuyến thăm Bungari của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm năm 2025 đã mở ra trang sử mới, tạo sự bứt phá trong quan hệ hai nước.

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược, đặc biệt trong năm kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bulgaria (8/1957-8/2027).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với Tổng thống Bulgaria Iliana Yotova. Ảnh: TTXVN

Hai nước cần tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại - đầu tư để tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên mức 500 triệu USD và cao hơn nữa. Tống thống Bulgaria ấn tượng về sự phát triển khoa học - công nghệ tại Việt Nam, chia sẻ hai nước là đối tác phù hợp trong lĩnh vực này. Bulgaria có nhiều doanh nghiệp lớn về trí tuệ nhân tạo đã và đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hoạt động đầu tư, liên doanh trong các lĩnh vực thế mạnh và tiềm năng như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng cường phát triển hợp tác công nghiệp quốc phòng. Hai lãnh đạo cũng khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo khi cùng theo đuổi mô hình phát triển dựa trên khoa học – công nghệ chất lượng cao.

Gặp Tổng thống Benin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Chính phủ và nhân dân Benin đã đạt được.

Vui mừng lần đầu tiên gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Romuald Wadagni cho biết Benin luôn đánh giá cao quan hệ với Việt Nam và coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở châu Á.

Cũng như nhiều quốc gia châu Phi, Benin ngưỡng mộ và mong muốn học hỏi kinh nghiệm Đảng lãnh đạo, tổ chức và tinh gọn bộ máy chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước còn nhiều tiềm năng để phát triển, hai lãnh đạo nhất trí về một số biện pháp tăng cường quan hệ thực chất giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên sớm xúc tiến trao đổi và phối hợp triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp, tập trung vào các mặt hàng nhiều tiềm năng như gạo, hạt điều, bông sợi, cũng như hợp tác về nuôi trồng thủy sản nước ngọt, hợp tác giữa các cảng biển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong muốn Benin tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, triển khai đầu tư, kinh doanh tại Benin.

Gặp Thủ tướng Maroc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng bà Fatima Ezzahra El Mansouri mới được Quốc vương Mohammed VI bổ nhiệm làm Thủ tướng Maroc - nữ Thủ tướng đầu tiên của Maroc. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Maroc, đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Bắc Phi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo thuận lợi hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, phát huy hiệu quả hơn lợi thế từ các hiệp định về bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần đã được ký kết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Maroc tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giúp Việt Nam mở rộng hợp tác với khu vực Bắc Phi, châu Phi và thế giới Arập. Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ để Maroc tăng cường kết nối với thị trường ASEAN và Đông Nam Á.

Thủ tướng Fatima Ezzahra El Mansouri nhấn mạnh Maroc coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Quan hệ hai nước gắn bó từ giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc và hiện nay có nhiều gia đình người Maroc gốc Việt sinh sống tại Maroc, là cầu nối quan trọng cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng Fatima Ezzahra El Mansouri mong muốn tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu như đầu tư, tài chính - ngân hàng, khai khoáng, nông nghiệp...