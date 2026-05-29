Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5-1/6.

Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khi lần đầu tiên Tổng Bí thư của Đảng ta tới Philippines và diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026.

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Philippines cũng như đối với ASEAN và khu vực Đông Nam Á. Đây là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết một kỳ vọng quan trọng của chuyến thăm là tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, việc tăng cường trao đổi chiến lược, duy trì tiếp xúc cấp cao và phối hợp lập trường có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là nền tảng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới để đưa hợp tác kinh tế trở thành một trụ cột quan trọng hơn trong quan hệ song phương. Hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là trong các lĩnh vực như: thương mại, đầu tư, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và kinh tế biển.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực, Việt Nam mong muốn tiếp tục là đối tác tin cậy của Philippines, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chế biến nông sản, thủy sản, ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển bền vững và đời sống người dân hai nước.

Hợp tác biển và đại dương tiếp tục là một nội dung rất quan trọng. Hai nước có lợi ích chung trong duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Bên cạnh đó, hai bên cũng kỳ vọng mở rộng hợp tác quốc phòng - an ninh, nhất là trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai và các thách thức an ninh phi truyền thống. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với an ninh và phát triển của mỗi nước.

Một nội dung quan trọng khác là tăng cường phối hợp giữa hai nước trong ASEAN và các cơ chế đa phương. Trong bối cảnh Philippines giữ vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, hai nước được kỳ vọng sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm củng cố đoàn kết ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và dựa trên luật lệ.

Chuyến thăm cũng sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch và kết nối địa phương.

Việt Nam và Philippines chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho rằng chuyến thăm lần này sẽ tạo thêm xung lực mới, đưa quan hệ Việt Nam - Philippines phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Việt Nam và Philippines là hai quốc gia Đông Nam Á có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Tháng 3 vừa qua, tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng tổ chức chương trình chào mừng các chuyến bay từ Manila (Philippines) và Bali (Indonesia), đánh dấu bước phát triển mới trong mở rộng kết nối hàng không quốc tế của thành phố với khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng

Việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2015 là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để thúc đẩy hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới. Trong những năm gần đây, quan hệ hai nước duy trì đà phát triển tích cực, trong đó nổi bật là sự gia tăng tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế và tăng cường phối hợp trên các vấn đề khu vực và quốc tế.

Việt Nam và Philippines đều là các quốc gia biển, có lợi ích thiết thân trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông. Hai nước đã thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin và phối hợp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Hai bên tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp trong an ninh hàng hải, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Điều này góp phần củng cố lòng tin chiến lược và đóng góp tích cực vào ổn định chung của khu vực.

Philippines hiện là một trong những thị trường quan trọng của Việt Nam trong ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và lương thực. Việt Nam là đối tác cung ứng gạo quan trọng của Philippines, góp phần hỗ trợ bảo đảm an ninh lương thực cho nước bạn, đồng thời tạo đầu ra ổn định cho nông sản Việt Nam.

Cảnh sát biển Việt Nam tham gia hỗ trợ, khắc phục hậu quả động đất tại Philippines hồi tháng 10/2025. Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam

Tuy nhiên, so với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng của hai nền kinh tế, hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Hai bên có nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác trong thương mại, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, năng lượng tái tạo, thủy sản và kinh tế biển.

Ngoài ra, giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa và du lịch giữa hai nước cũng ngày càng được mở rộng. Những hoạt động này góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, qua đó tạo nền tảng xã hội tích cực cho quan hệ song phương phát triển bền vững và lâu dài.