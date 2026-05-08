Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Diễn đàn do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Hội đồng xúc tiến xuất khẩu quốc gia Sri Lanka tổ chức. Cùng dự có bà Harini Amarasuriya, Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka; lãnh đạo các bộ, ngành; đông đảo doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya cho rằng hai nước có mối quan hệ hữu nghị lâu đời dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, các giá trị chung và sự gắn kết chặt chẽ giữa nhân dân hai nước. Qua nhiều năm, mối quan hệ này không ngừng đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại và đầu tư, giáo dục, văn hóa và du lịch. Hai bên không chỉ tôn vinh nền tảng hợp tác vững chắc này mà còn thúc đẩy nó hướng tới một quan hệ đối tác năng động, có tầm nhìn và hội nhập kinh tế sâu rộng hơn, mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai quốc gia.

Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya nhấn mạnh diễn đàn này chính là hiện thực hóa tham vọng chung đó khi Việt Nam và Sri Lanka cùng quyết tâm hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 1 tỷ USD vào năm 2030, với trọng tâm là đa dạng hóa danh mục sản phẩm dưới sự lãnh đạo của hai nước.

Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya mong muốn được học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam và làm sâu sắc hơn nữa trong việc tạo thuận lợi thương mại, kết nối và hợp tác. Các doanh nghiệp Sri Lanka đã thiết lập khoảng 30 dự án đầu tư tại Việt Nam, phản ánh niềm tin của các doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh năng động, ổn định và thân thiện của Việt Nam.

Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như: thương mại và đầu tư, giáo dục, nông nghiệp và chế biến thực phẩm, logistics và hàng không, điện tử và công nghệ thông tin, du lịch và khách sạn. Thủ tướng khẳng định Sri Lanka sẵn sàng trở thành một đối tác tin cậy, cởi mở và hướng tới tương lai; khuyến khích việc thường xuyên cử các đoàn doanh nghiệp, tiến hành các chuyến thăm lẫn nhau và đối thoại liên tục giữa hai bên để xây dựng các quan hệ đối tác bền vững.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh diễn đàn không chỉ là nơi gặp gỡ, trao đổi cơ hội hợp tác, mà còn là biểu tượng của sự kết nối giữa hai nền kinh tế, giữa hai khu vực và rộng hơn là giữa các dòng chảy thương mại, đầu tư và phát triển của thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng thế giới đang chuyển động nhanh và phức tạp, không một quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu đứng riêng lẻ. Các nền kinh tế cần liên kết chặt chẽ hơn, bổ trợ cho nhau, cùng nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong bức tranh đó, quan hệ Việt Nam - Sri Lanka có ý nghĩa riêng. Đây là mối quan hệ giữa hai quốc gia có vị trí địa chiến lược quan trọng, có tiềm năng bổ trợ lẫn nhau và có thể cùng đóng vai trò kết nối trong cấu trúc kinh tế khu vực đang định hình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố vị thế là một nền kinh tế năng động, ổn định và có độ mở cao. Thương mại quốc tế của Việt Nam duy trì quy mô lớn, thuộc nhóm các nền kinh tế thương mại hàng đầu thế giới. Việt Nam đã ký kết và thực thi nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận thị trường toàn cầu. Về đầu tư, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với nhà đầu tư quốc tế nhờ môi trường chính trị ổn định, lực lượng lao động dồi dào và chi phí cạnh tranh. Về du lịch, Việt Nam đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn với tốc độ phục hồi và tăng trưởng cao.

Những kết quả này cho thấy Việt Nam không chỉ là một thị trường mà còn là một đối tác phát triển tin cậy, một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, mặc dù hợp tác kinh tế giữa hai nước đã có bước tiến nhất định, nhưng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng quy mô hiện nay vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng. Việc thúc đẩy kết nối hàng không trực tiếp, đặc biệt là việc mở đường bay giữa Colombo và TP Hồ Chí Minh, là một bước đi thiết thực và có ý nghĩa chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, trong thời gian tới, hợp tác Việt Nam - Sri Lanka cần được triển khai theo cách tiếp cận hiệu quả, có trọng tâm và hướng tới kết quả cụ thể.

Trước hết, hai bên cần ưu tiên phát triển kết nối logistics và trung chuyển hàng hóa. Đây là lĩnh vực phù hợp với lợi thế của Sri Lanka và nhu cầu của Việt Nam trong việc mở rộng không gian kinh tế ra Ấn Độ Dương.

Thứ hai, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác có tính bổ trợ cao như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, thương mại trung gian và dịch vụ. Đây là những lĩnh vực có thể triển khai nhanh và tạo hiệu quả rõ rệt.

Thứ ba, tăng cường kết nối du lịch và giao lưu nhân dân. Khi con người được kết nối, niềm tin được củng cố, các dòng chảy kinh tế sẽ phát triển tự nhiên.