Sáng 8/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne.

Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickramaratne chia sẻ quan hệ Sri Lanka - Việt Nam là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, có sự gắn bó lâu đời từ những tiếp xúc văn hóa, tôn giáo rất sớm. Hai bên luôn ủng hộ và giúp đỡ nhau.

Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Trong tiến trình lịch sử đó, các thế hệ lãnh đạo hai nước đã không ngừng vun đắp tình hữu nghị được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền tảng vững chắc.

Quốc hội Sri Lanka mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Quốc hội Việt Nam trong xây dựng Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng, chuyển đổi số…

Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickramaratne nhấn mạnh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka có ý nghĩa lịch sử. Bài phát biểu không chỉ truyền cảm hứng cho các nghị sĩ tại Quốc hội Sri Lanka mà còn cho cả cử tri tại nước này, chứa đựng nhiều bài học quý cho Sri Lanka trong quá trình phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng thăm lại Sri Lanka trên cương vị mới, chứng kiến những bước phát triển ổn định, vững chắc của Sri Lanka, đánh giá cao vai trò của Quốc hội Sri Lanka trong việc thông qua các chính sách và khuôn khổ pháp lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo về cuộc hội đàm rất thành công với Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, đặc biệt là việc hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện, đề ra phương hướng hợp tác toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội Sri Lanka đã mời phát biểu tại phiên họp quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hy vọng bài phát biểu chia sẻ nhiều nội dung được các nghị sĩ Sri Lanka quan tâm về kinh nghiệm phát triển của Việt Nam cũng như những gợi ý cho quan hệ hai nước thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Quốc hội Sri Lanka. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Quốc hội Sri Lanka thông qua các chính sách ưu đãi dành cho các doanh nghiệp của Việt Nam sang đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, dịch vụ, du lịch, xe điện, công nghệ, viễn thông; tạo điều kiện thuận lợi để các hãng hàng không Việt Nam sớm mở đường bay thẳng kết nối giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong Sri Lanka tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, kinh doanh tại Sri Lanka, trong đó có các tăng ni sinh của Việt Nam tham gia học tập Phật pháp.

Đề nghị Việt Nam mở phân hiệu của một số trường đại học lớn tại Sri Lanka

Trước đó, tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Colombo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã hội đàm.

Tổng thống Anura Kumara Dissanayake khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake hội đàm. Ảnh: TTXVN

Quan hệ hai nước có truyền thống lâu đời, sâu sắc, vượt qua quan hệ thông thường. Tổng thống Anura Kumara Dissanayake cho biết lãnh đạo, nhân dân Sri Lanka luôn dành những tình cảm hữu nghị, chân thành đối với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sri Lanka khâm phục Việt Nam - một hình mẫu phát triển ở khu vực và trên thế giới và ngưỡng mộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước Việt Nam phát triển như ngày hôm nay.

Hai lãnh đạo đánh giá cao quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, trao đổi về những phương hướng hợp tác mang tính định hướng lớn.

Hai bên nhất trí nâng tầm tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt; đẩy mạnh quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền; tăng cường trao đổi lý luận, chính sách đối ngoại.

Đồng thời, hai bên nhất trí đưa hợp tác quốc phòng, an ninh đi vào thực chất, hiệu quả, nhất là đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mở rộng hợp tác về trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ quốc phòng, tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, an ninh mạng.

Hai lãnh đạo thống nhất triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam sẵn sàng cung ứng cho thị trường Sri Lanka các sản phẩm có thế mạnh và Sri Lanka có nhu cầu như lương thực, thực phẩm, các loại máy dùng cho nông nghiệp...

Về phần mình, Tổng thống Anura Kumara Dssanayake cho biết Chính phủ Sri Lanka sẽ tạo thuận lợi và có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy hợp tác nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh.

Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân Sri Lanka 100 tấn ure và supe phốt phát. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp, kết nối chuỗi cung ứng nông sản, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, thủy sản, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển các mặt hàng chủ lực và triển khai các dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

Hai bên sẽ mở rộng hợp tác du lịch nhất là du lịch tâm linh, mở đường bay thẳng giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác, liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu. Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đề nghị Việt Nam mở phân hiệu của một số trường đại học lớn tại Sri Lanka.

Đáp lại chia sẻ của Tổng thống Anura Kumara Dissanayake về tình cảm và sự tôn kính của người dân Sri Lanka dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cần phát huy hơn nữa hợp tác văn hóa và đề nghị Sri Lanka hỗ trợ các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như lan tỏa văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam.