Đoàn kỵ binh hộ tống xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào Phủ Tổng thống. Các nghệ sĩ của Sri Lanka biểu diễn những điệu múa truyền thống chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake ra tận nơi đỗ xe ô tô chào đón và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước đến khu vực lễ đài.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Sri Lanka. Sau đó, 21 phát đại bác vang lên chào mừng.

Đội trưởng Đội danh dự báo cáo và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành phần đoàn hai bên tham dự tại lễ đón.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Kết thúc lễ đón, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước hội đàm.

Hai bên dự kiến ký kết nhiều bản ghi nhớ hợp tác, thể hiện cam kết chung trong việc mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hai lãnh đạo sau đó sẽ có tuyên bố chung với báo chí.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka sẽ trở thành dấu mốc chính trị quan trọng, tạo xung lực mới và mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước với tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm mức sâu rộng hơn, hiệu quả và thực chất hơn.

Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka, Văn phòng Truyền thông của Tổng thống Sri Lanka đã có bài viết về ý nghĩa và kỳ vọng với chuyến thăm.

Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh Sri Lanka đang từng bước phục hồi và hướng tới ổn định kinh tế. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch nước Việt Nam tới Sri Lanka sau 15 năm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.

Sri Lanka đánh giá cao tầm nhìn chính trị và kinh tế của Việt Nam - quốc gia đang nổi lên như một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới và là trung tâm sản xuất quan trọng trên toàn cầu.

Do đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội lớn để tăng cường hợp tác song phương, đồng thời hỗ trợ tiến trình công nghiệp hóa và mở rộng thị trường quốc tế của Sri Lanka.

Đặc biệt, Sri Lanka mong muốn có thể học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu. Sri Lanka mong muốn thúc đẩy đầu tư trực tiếp giữa hai nước. Việc hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực như hiện đại hóa nông nghiệp và du lịch cũng sẽ tạo thêm nhiều cơ hội việc làm mới cho người dân hai nước.

Bên cạnh đó, việc tăng cường quan hệ với Việt Nam - một đầu mối thương mại quan trọng của Đông Nam Á - được kỳ vọng sẽ giúp Sri Lanka mở rộng cánh cửa tiếp cận các thị trường quốc tế.