Cùng dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng các đại biểu đại diện cho đoàn viên, người lao động cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Phạm Hải.

Cùng dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: Phạm Hải.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Phạm Hải.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội. Ảnh: Phạm Hải.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự Đại hội. Ảnh: Phạm Hải.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Minh Hoài và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Phạm Hải.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tham quan gian hàng công nghệ bên lề Đại hội Công đoàn. Ảnh: Phạm Hải.

Cùng tham dự Đại hội còn có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Phạm Hải.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang tham quan gian trưng bày công nghệ bên lề Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Phạm Hải.