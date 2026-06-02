Đây là công trình chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, kỹ sư và người lao động VNPT Technology trong quá trình nghiên cứu, phát triển và triển khai dự án.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long.

Theo Thứ trưởng, từ những bước đi đầu tiên cách đây gần một thập kỷ, VNPT Technology đã từng bước làm chủ công nghệ, đầu tư xây dựng các dây chuyền sản xuất hiện đại và phát triển nhiều sản phẩm công nghệ có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Lãnh đạo Bộ KH&CN nhận định, công trình được gắn biển không chỉ thể hiện quy mô đầu tư và năng lực sản xuất của doanh nghiệp, mà còn là minh chứng cho tinh thần lao động sáng tạo, sự bền bỉ trong nghiên cứu và phát triển của đội ngũ kỹ sư, người lao động.

“Đây là kết quả của phong trào thi đua lao động sản xuất thiết thực, góp phần chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam”, Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh.

Trong bối cảnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, Thứ trưởng cho rằng các doanh nghiệp công nghệ giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nghi thức gắn biển Công trình mở rộng tổ hợp nghiên cứu, sản xuất và kho vận công nghệ cao VNPT Technology.

Ông bày tỏ tin tưởng VNPT Technology sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, làm chủ các công nghệ lõi, phát triển thêm nhiều sản phẩm công nghệ cao mang thương hiệu Việt Nam, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao bằng khen cho một tập thể và hai cá nhân thuộc Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.